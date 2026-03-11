Logo de telecincotelecinco
Logo de InformativosInformativos
Sucesos
Incendio

Muere una mujer de 79 años y su hijo de 52 por inhalación de gas en María de Huerva, en Zaragoza

Un coche de la Guardia Civil
Fue otro hijo de la mujer quien encontró a su madre y a su hermano tumbados en el suelo. Guardia Civil
Compartir

Dos personas, una madre de 79 años y su hijo de 52, han fallecido en un incendio declarado en una vivienda del término municipal de María de Huerva, en Zaragoza.

Según han informado a EFE fuentes de la Delegación del Gobierno, el incendio se produjo la noche del lunes al martes y, como consecuencia del mismo, fallecieron estas dos personas. Las causas del suceso se están investigando, aunque parece que los fallecimientos pudieron deberse a inhalación de monóxido de carbono procedente de una estufa.

PUEDE INTERESARTE

Tal y como informa 'El Periódico', el aviso llegó a las 23:20 horas del 9 de marzo, cuando un familiar acudió a la vivienda y encontró a su madre y a su hermano tumbados en el suelo. Los equipos de emergencia y la Guardia Civil se desplazaron rápidamente hasta el lugar.

Lamentablemente, los servicios médicos solo pudieron certificar el fallecimiento de ambas personas poco después de su llegada.

Temas