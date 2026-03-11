Detienen a dos hombres, en Toledo y Valencia, por ciberacosar a Ione Belarra a través de redes sociales

La Policía Nacional ha practicado dos detenciones en el marco de una investigación por amenazas y ciberacoso contra la secretaria general de Podemos, Ione Belarra, a través de mensajes privados en la red social Instagram.

Los detenciones se han realizado en Toledo, donde ha sido arrestado un español de 49 años con antecedentes policiales, y en Xirivella, Valencia, con un segundo detenido de 30 años, en este caso sin antecedentes, según han informado a Europa Press fuentes policiales.

La investigación la ha llevado a cabo agentes especializados en ciberamenazas destinados en la Brigada Provincial de Información de Madrid. Uno de los investigados habría remitido más de 300 mensajes con contenido vejatorio, así como mensajes con carácter intimidatorio y amenazante a la parlamentaria, hechos que motivaron su denuncia y la apertura de diligencias para esclarecer su origen.

Las autoridades consiguen identificar a los presuntos autores

La investigación permitió identificar a los presuntos autores y proceder a su detención, para lo que se contó con la colaboración de las Brigadas Provinciales de Información de Toledo y de Valencia, y con la Brigada Local de Información de la Comisaría Local de Xirivella.

Por su parte, Ione Belarra no se ha pronunciado a través de sus redes sociales acerca de las detenciones ni del acoso que estaba sufriendo. Le llegaban cientos de mensajes, insultándola, amenazándola e intimidándola. Una situación que llevó a la política a denunciarlo ante la policía.

Tras una investigación, los agentes han podido determinar dónde se encontraban los dueños de esas cuentas que estaban acosando a Ione Belarra. Por el momento, las autoridades han confirmado varias detenciones en dos puntos distintos: una en Toledo y otro en Xirivella, Valencia. Se desconoce también si los dos varones que han sido arrestados comparten algún tipo de relación o acosaban de manera independiente a la de Podemos.