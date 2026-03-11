Investigan el hallazgo de unos restos óseos en Santa Cruz de Tenerife

La Policía Nacional investiga el hallazgo de unos restos óseos en una zona de difícil acceso en Santa Cruz de Tenerife

Agentes de la Policía Nacional investigan desde la mañana de este miércoles el hallazgo de restos óseos en una zona de difícil acceso en el nucléo de San Andrés, en Santa Cruz de Tenerife.

Hasta el lugar se desplazaron agentes del Grupo de Homicidios, así como de la Brigada de Policía Científica, junto a efectivos de los Bomberos, según informan a Europa Press fuentes de la Policía Nacional.

A la espera del análisis e posible identificación de estos restos óseos en dependencias del Instituto de Medicina Legal de Santa Cruz de Tenerife, no se descarta la hipótesis de puedan tratarse de restos arqueológicos.

Por el momento, las autoridades a cargo de esta investigación no se han pronunciado ni trasmitido más información sobre los huesos encontrados. Tampoco han planteado primeras hipótesis y si los huesos tienen que ver o no con alguna persona que esté desaparecida hace un tiempo.

Un lugar muy difícil de acceder

De la misma manera, se encuentran analizando los restos hallados para saber cuánto tiempo pasó desde la muerte de la persona a la que pertenecen y si se trata de un hombre o una mujer. Los restos han sido encontrados en una zona donde es muy difícil acceder, no solo a pie, sino que los propios policías han encontrado mucha dificultad para llegar hasta el lugar.

No se sabe de qué manera han sido encontrados los huesos, si una persona que se encontraba paseando por la zona (lo que resulta muy improbable) haya sido quien ha dado la voz de alerta o si la policía se encontraba haciendo algún tipo de búsqueda y finalmente han acabado dando con los huesos.