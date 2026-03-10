Muere un hombre en el incendio de una vivienda unifamiliar en Begues, Barcelona

Un hombre de edad avanzada ha resultado muerto este martes en el incendio de una vivienda unifamiliar en Begues

Un hombre de edad avanzada ha resultado muerto este martes en el incendio de una vivienda unifamiliar en la localidad de Begues, Barcelona.

Según han informado los Bomberos de la Generalitat, un persona ha alertado alrededor de las 16:49 horas de que salía humo de la ventana de una casa de una sola planta situada en la calle Besòs, en Begues.

Seis dotaciones de Bomebros se han desplazado el lugar del suceso y han verificado que se trataba de un incendio de gran intensidad que no permitía que dos efectivos del cuerpo pudieran acceder inmediatamente al interior de la vivienda.

Tras atacar e fuego desde el exterior y cuando las condiciones han mejorado, los bomberos que han entrado a la vivienda han localizado el cuerpo sin vida del hombre, que se había refugiado en el lavabo.

El anciano estaba solo en la vivienda

Los bomberos han inspeccionado la vivienda hasta verificar que las personas encargadas de los cuidados del anciano no se hallan en el interior de la misma.

Por el momento no hay más información de lo ocurrido. Las autoridades tratan de identificar el origen del incendio, el cual era tan agresivo que los efectivos tuvieron muy difícil el acceso a la vivienda. De la misma manera tratan de averiguar por qué el hombre se encontraba solo en el domicilio.