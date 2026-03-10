Muere un hombre al caer por un hueco de ascensor en Badajoz

Los hechos han ocurrido en torno a las 09:00 horas y todavía se desconocen las causas

Muere un motorista de 35 años tras caerse y ser arrollado por varios vehículos en Alicante

Compartir







Un hombre ha muerto en Badajoz tras caer por el hueco de un ascensor en un edificio ubicado en la calle Eugenio García Estop, en Ronda Norte (San Roque). Según informa 'Hoy', los hechos han ocurrido en torno a las 09:00 horas y todavía se desconocen las causas.

La Policía Local, Nacional y dotaciones del Servicio Municipal de Extinción de Incendios se han desplazado hasta el lugar donde han ocurrido los hechos.

Todo apunta a que podría haber sido un accidente

El hombre ha fallecido en torno a las 09:00 horas de la mañana. Una vez que las autoridades han sido alertados del incidente, han comenzado las labores para recuperar el cadáver de la víctima. Los bomberos han rescatado el cuerpo del hombre fallecido, que era residente en el bloque, usando una camilla de rescate. La intervención ha finalizado pasadas las 10:00 horas de la mañana.

La Policía Nacional se ha hecho cargo de la investigación para esclarecer las causas del fallecimiento y efectivos de la Policía Científica han recogido pruebas en el lugar de los hechos. Ahora, tendrán que esperar que la comitiva judicial autorice el levantamiento del cadáver. De momento, todo parece indicar que ha sido un accidente.