Ha fallecido en un céntrico apartamento turístico de la localidad

En el momento de los hechos estaba acompañado por una mujer que llamó rápidamente a los servicios de emergencia

AsturiasLas autoridades investigan la muerte de un varón de 33 años en un apartamento turístico de Llanes, Asturias,

En el momento de los hechos, estaba acompañado por una mujer y sufrió un cuadro de alteración psíquica aguda, según recoge el medio El Comercio.

La Guardia Civil investiga la muerte del joven en el apartamento de Llanes

De acuerdo con las citadas fuentes, agentes de la Benemérita, tras avisar la mujer a los servicios de emergencias, llegaron al lugar y consiguieron evitar que se tirase por una ventana del inmueble, pero después se desvaneció y murió.