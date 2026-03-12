La Guardia Civil ha confirmado el hallazgo de restos óseos de la desaparecida en mayo de 2017 en el patio de la vivienda de los dos hermanos

Uno de los dos hermanos detenidos por la desaparición de Francisca Cadenas, antes de su arresto: “Están buscando un cabeza de turco”

La investigación de la desaparición de Francisca Cadenas, desaparecida en mayo de 2017, ha dado un giro fundamental casi nueve años después al ser localizados unos restos óseos que la Guardia Civil ha confirmado que pertenecen a la mujer, de entonces 59 años. Han sido localizados en el patio de una vivienda de dos hermanos que, además de estar bajo el foco de las autoridades en este tiempo, siempre han despertado las sospechas de los familiares. De hecho, como ha desvelado el programa ‘En Boca de Todos’, el hijo pequeño de Francisca Cadenas, José Antonio, llegó a llamar a la puerta de los detenidos tas oír un fuerte golpe tan solo cinco minutos después de que su madre saliese de casa el día en que desapareció.

Los dos varones, ahora definitivamente señalados como sospechosos principales de la desaparición de Francisca, han sido detenidos después de las nuevas actuaciones llevadas a cabo por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que han conducido a la localización de los restos óseos. Estaban, concretamente, en el interior de una arqueta de un pozo antiguo del patio interior de la vivienda de los hermanos, ubicada a escasa distancia del domicilio de la desaparecida.

El hijo de Francisca Cadenas llamó a la puerta de la vivienda de los hermanos la noche de la desaparición

El 9 de mayo de 2017, la última vez que se vio a Francisca Cadenas, acababa de salir para despedirse de unos amigos a apenas unos metros de su casa. Desde ese momento, nada más se supo de ella.

Su hijo pequeño, Juan Francisco, como si hubiese sentido una corazonada de que algo había ocurrido, salió a la calle para buscarla al ver que no regresaba. Apenas habían transcurrido unos minutos y fue al pasar por delante de la casa de los hermanos ahora detenidos cuando, según recoge ‘En Boca de Todos’, escuchó un fuerte golpe tras el cual no dudó en llamar a la puerta. Dede entonces, y tras la ausencia de respuestas, la familia no ha dejado de sospechar de ellos, que siempre se han aferrado a la misma coartada defendiendo su inocencia.

Los hermanos detenidos por la desaparición de Francisca Cadenas y la defensa de su inocencia

‘Lolo’ y ‘Juli’, los dos hermanos, insistían también en ello este mismo lunes, tras un interrogatorio policial y antes de que las autoridades terminasen de estrechar el círculo sobre ellos con el hallazgo de los restos óseos y su posterior detención.

A las puertas de su vivienda y ante los medios de comunicación, uno de ellos insistía ese día en que habían pasado de testigos a investigados solo porque “los vecinos” consideran que son “los culpables”, asegurando que se habían vertido muchas “mentiras” contra ellos.

"Hemos facilitado todos nuestros datos, han estado en nuestras casas... No sabemos a qué viene esto ahora", afirmaba ‘Lolo’, asegurando además que la noche en que desapareció Francisca Cadenas, el 9 de mayo de 2017, el ni siquiera estaba en las inmediaciones de su vivienda. Aferrándose a esa coartada sostenida en el tiempo, insistió en que estaba en el Hospital de Mérida, dado que tenía un familiar ingresado, y que no se marchó de allí hasta “las once u once y algo”, es decir, la misma hora en la que desapareció Francisca.

Lo que no precisó, sin embargo, fue la respuesta al ser preguntado sobre si su hermano se encontraba a esa hora en casa, ante lo que se limitó a señalar: “Cuando se termine esto, voy a soltar todo lo que tenga que soltar sobre todo lo que nos están metiendo”

A ese respecto, el otro hermano, Juli, al parecer sí se encontraría en el interior de la vivienda, se dice que cuidando de su tío de avanzada edad.

“Somos inocentes, pero parece que somos cabeza de turco”, denunciaba ‘Lolo’ ante los medios el lunes, antes de que ambos fuesen detenidos ante la gravedad de las pruebas al localizarse los restos de Francisca Cadenas en el patio de su vivienda.

Ahora, la investigación continúa trabajando tras este hallazgo clave, mientras permanece el secreto de sumario sobre el caso. Según el abogado de los hijos de Francisca Cadenas, se están realizando registros en otras de las propiedades de los detenidos en busca de más pruebas incriminatorias. El tamaño de la arqueta en el que han sido localizados los restos óseos no hace posible esconder los restos completos de una persona.