Gracias a la existencia de un vídeo de la pelea, se ha podido identificar a los presuntos implicados

La Policía Nacional investiga una agresión grupal a una menor de 13 años ocurrida el pasado viernes, día 6 de marzo, en la plaza de Barcelos de la ciudad de Pontevedra. Según fuentes policiales consultadas por Europa Press, fue la familia de la menor la que acudió en la mañana de ayer jueves a denunciar los hechos, tras tener conocimientos del mismo.

La agresión se habría producido en la tarde del viernes entre menores de entre 12 y 14 años de edad. Gracias a la existencia de un vídeo de la pelea, se ha podido identificar a los presuntos implicados. De esta manera, este viernes la Policía Nacional está tomando declaración a los menores, para después enviar a Fiscalía toda la documentación sobre el caso.

Según otras fuentes consultadas por Europa Press, supuestamente habría sido una menor la que agredió a la víctima, comenzando un forcejeo entre ambas en el que otras jóvenes se habrían involucrado dándole patadas y tirándole del pelo.

Según informa 'Diario de Pontevedra', los hechos ocurrieron en torno a las 21 horas del pasado viernes 6 de marzo. La menor se encontraba junto a su prima en las pistas deportivas de Barcelos. De repente, fue abordada por una chica que conocía "solo de vista" que, sin mediar palabra, la increpó por haber besado al ex de una amiga.

La madre de la menor cuenta al citado diario la crueldad con la que actuaron los agresores. "Le sacó un mechón bueno de raíz y luego lo lucía como un trofeo. En el vídeo se ve perfectamente", explicó. La niña, de 13 años, habría acudido al hospital y presentado el parte de lesiones en la denuncia, junto con los vídeos.