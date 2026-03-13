Los investigadores buscan más evidencias que prueben que los dos investigados mataron a la mujer hace nueve años

Uno de los hermanos habría matado a Francisca Cadenas y el otro le habría encubierto y ayudado a enterrar el cuerpo en el patio

La Guardia Civil ha publicado la imágenes de los registros realizados en la casa de los hermanos, vinculados a la muerte de Francisca Cadenas en Hornachos, en Badajoz. La desaparición de la mujer en 2017 ha mantenido en vilo a la localidad de poco más de 3.500 habitantes. Los agentes han revisado palmo a palmo el domicilio de los dos sospechosos, donde han sido hallados restos de la mujer en el patio.

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha registrado, durante horas, la casa situada en la calle Nueva, muy próxima a la de su víctima, inspeccionando el interior de la vivienda y el patio en busca de pruebas que permitan aclarar lo ocurrido en mayo de 2017.

Los investigadores localizaron los restos óseos de Francisca Cadenas enterrados en el patio exterior, dando un giro a la investigación que llevaba abierta desde hacía nueve años cuando la familia de la mujer de 59 años denunció su desaparición, después de que los análisis biológicos confirmaran que pertenecían a la vecina de Hornachos.

Los agentes de la UCO, de la Comandancia de la Guardia Civil de Badajoz y otras unidades especializadas para reforzaron el dispositivo que provocó gran expectativa y curiosidad entre los vecinos, que seguían el ir y venir de los investigadores.

La Guardia Civil, tras terminar el registro, ha informado que no está previsto realizar otros por el momento, lo que hace suponer que han reunido suficientes evidencias sobre los dos hermanos, de los que su abogado continúa defendiendo su inocencia.

Las hipótesis de los investigadores sobre el caso de Francisca Cadenas

Los investigadores creen que el pequeño de los hermanos habría matado a la víctima y su hermano Lolo le habría ayudado a encubrir el crimen, cometido en 2017. Después habrían decidido descuartizar el cuerpo de la mujer para enterrarlo con adoquines en el patio, donde al parecer han estado ocultos durante casi nueve años en los que la familia de Francisca Cadenas lloraba su pérdida.

Los agentes han seguido buscando más restos óseos de Francisca, porque la arqueta donde han sido hallados, en el interior del patio interior de la vivienda de los hermanos, es de pequeño tamaño.