El testimonio se realizó en el acuartelamiento de Zafra, en Badajoz

Estas dos personas prestaron declaración ante los agentes en calidad de investigados, pero no están detenidos

Después de que la Unidad Central Operativa de (UCO) reabriera la investigación de la desaparición de Francisca Cadenas, la vecina de Hornachos, Badajoz, de la que no se sabe nada desde 2017, dos personas, hermanos y vecinos de la desaparecida, prestaron declaración durante la tarde del pasado lunes 9 de marzo, ante la UCO de la Guardia Civil.

El testimonio se realizó en el acuartelamiento de Zafra, según confirma el instituto armado, que precisa que por el momento fueron citados y que no hay ninguna otra información al respecto.

Se espera una pronta resolución del caso

Según fuentes cercanas al caso, estas dos personas son hermanos y prestaron declaración ante los agentes en calidad de investigados, pero no están detenidos, y hay secreto de actuaciones. Esto se suma a los movimientos que se han llevado a cabo en los últimos días en Hornachos, con reconstrucción de las últimas horas en las que se vio a Francisca Cadenas, de cuyo paradero no se tienen noticias desde el 9 de mayo de 2017.

La pasada semana, la familia de Francisca Cadenas ya transmitió su esperanza de que el caso se resuelva con brevedad, a pesar del tiempo transcurrido, después de las reconstrucciones de los hechos realizadas por la UCO en las última semanas.

"Pensamos que debe de haber algo muy importante para que se hayan llevado a cabo estas diligencias sobre lo que pudo haber pasado", dijo uno de sus hijos, José Antonio Meneses, quién participó en una reconstrucción policial junto a las últimas personas que vieron con vida a su madre.

No obstante, apuntó que la familia no ha recibido ninguna confirmación oficial sobre un posible desenlace del caso. Francisca Cadenas tenía 59 años cuando salió a despedir a unos amigos a escasos metros de su vivienda y nunca más se supo nada de ella.