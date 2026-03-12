Uno de los hermanos detenidos por la desaparición de Francisca Cadenas a su hijo: "Yo no sabía nada"

Alberto Rosa 12 MAR 2026 - 15:00h.

El encuentro se ha producido cuando la Guardia Civil ha trasladado a los dos hermanos a una finca de su propiedad que han registrado

Los restos óseos encontrados en Hornachos son los de Francisca Cadenas y estaban enterrados en un patio

Compartir







Este miércoles, la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, hallaba en la casa de los dos hermanos detenidos por la desaparición de Francisca Cadenas, unos restos óseos que corresponden a la mujer, vista por última vez en mayo de 2017. Los huesos se encontraban enterrados en el patio de la vivienda de dos hermanos que ya estaban en el punto de mira de las autoridades y que han sido detenidos, tal como confirmaba el delegado del Gobierno en Extremadura, José Luis Quintana.

Los dos sospechosos, cuyo inmueble estaba a escasos metros del de la desaparecida y sus familiares, ya fueron interrogados el lunes en el marco de las actuaciones desarrolladas por los efectivos de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil de la Comandancia de Badajoz. Entonces, aún sin ser detenidos, uno de los hermanos denunciaba a las puertas de la vivienda y ante los medios de comunicación que se estaba “buscando un cabeza turco”, negando su participación en la desaparición de Francisca.

Este jueves, uno de los hermanos ha asegurado al hijo de Francisca Cadenas que desconocía la existencia de los huesos en su vivienda. "Yo no sabía nada", le ha dicho el hombre mientras eran increpados por los vecinos al grito de "asesinos, asesinos", tal y como recogen medios locales como 'El Periódico de Extremadura' y 'Canal Extremadura'.

El encuentro se ha producido cuando la Guardia Civil ha trasladado a los dos hermanos a una finca de su propiedad que se ha registrado durante el día de hoy. La Guardia Civil permanece desde las 11:00 horas de la mañana en el interior de la propiedad y se está produciendo un registro exhaustivo. Dos perros de la unidad cinológica de la Guardia Civil están participando en el registro de la finca, informa 'El Periódico de Extremadura'.

El hijo de Francisca Cadenas llamó a la casa de los hermanos detenidos la noche de la desaparición

Por otro lado, este jueves se ha conocido también que el hijo pequeño de Francisca Cadenas, José Antonio, llegó a llamar a la puerta de los detenidos tas oír un fuerte golpe tan solo cinco minutos después de que su madre saliese de casa el día en que desapareció.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Los dos varones, ahora definitivamente señalados como sospechosos principales de la desaparición de Francisca, han sido detenidos después de las nuevas actuaciones llevadas a cabo por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que han conducido a la localización de los restos óseos. Estaban, concretamente, en el interior de una arqueta de un pozo antiguo del patio interior de la vivienda de los hermanos, ubicada a escasa distancia del domicilio de la desaparecida.