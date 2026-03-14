Una persona herida grave tras un alud en el Pico de la Mujer, Setcases, Girona

El alud se ha producido en la zona del Pico de la Mujer, en Setcases

La persona herida se encontraba acompañada por otras dos, que han resultado ilesas

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Girona Una persona ha resultado herida grave mientras realizaba esquí de montaña debido a un alud que se ha producido en la tarde de este viernes en la zona del Pico de la Mujer, en Setcases (Girona), han informado los Bomberos de Cataluña.

Según han precisado a través de su cuenta de X, la persona herida se encontraba acompañada por otras dos, que han resultado ilesas y que no han quedado sepultadas por la nieve.

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Los efectivos de rescate han evacuado con un helicóptero a los dos acompañantes

Los Bomberos han recibido el aviso a las 14:49 horas de este viernes y han movilizado dos helicópteros y a efectivos de los Grupos de Actuaciones Especiales que, al llegar al lugar de los hechos, han realizado la primera atención, la extracción en camilla y un gruaje para trasladar al herido hasta el aparcamiento de un chalet donde ha sido atendido.

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Asimismo, los efectivos de rescate han evacuado con un helicóptero a los dos acompañantes, que han sido trasladados hasta una zona segura, lejos de donde se ha producido el alud.

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A consecuencia del accidente, el Sistema de Emergencias de Cataluña ha activado un helicóptero medicalizado y un equipo conjunto que ha trasladado al herido al Hospital Universitario de Girona Dr. Josep Trueta.