Cortada la carretera del balneario de Panticosa por riesgo de aludes, durante dos días

HuescaLa carretera A-2606, que lleva al balneario de Panticosa, Huesca, registró un alud este martes antes del corte preventivo que se tenía previsto por el riesgo de desprendimientos. Ninguna persona ni vehículo se vio implicado en el alud.

Debido al peligro que suponía habían establecido un cierre de dos días que duraría desde este el martes a las 11:00 de la mañana hasta el jueves día 12.

Durante este, tiempo los clientes del balneario de Panticosa, unas 300 personas y alrededor de 100 trabajadores, permanecen aislados.

Corte de circulación

El corte a la circulación durante dos días se llevará a cabo entre los kilómetros 4,5 y 10 de la citada carretera autonómica, han informado desde el Gobierno de Aragón.

También está cerrada por nieve en la calzada un tramo de unos 2 kilómetros de la N-330A, entre las estaciones de esquí de Candanchú y Astún, (Huesca).

Los esquiadores pueden acceder a la estación invernal de Astún desde la de Candanchú por la N-330B, han precisado desde el Centro de Gestión del Tráfico.