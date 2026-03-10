La Benemérita ha aportado el Grupo de Actividades Subacuáticas, drones, lanchas y un helicóptero a la búsqueda

Bomberos de Zaragoza buscan a Pablo Cebolla entre la presa de Pina de Ebro y la Cartuja Baja

ZaragozaLa búsqueda del joven Pablo Cebolla, el joven desaparecido en Zaragoza desde el pasado 13 de febrero, "se extiende hasta Mequinenza", más allá del azud de Pina de Ebro (Zaragoza). Según informa 'Última Hora', el delegado del Gobierno en Aragón, Fernando Beltrán, ha sido el encargado de dar la noticia.

Beltrán ha visitado a las 08:15 horas el embarcadero situado junto al Centro de Natación Helios, donde se han desplegado la Unidad Militar de Emergencias (UME) y la Policía Nacional.

Se incorpora a la búsqueda la Guardia Civil

El delegado ha explicado que "al principio la búsqueda se circunscribía al entorno de la ciudad de Zaragoza" y el Grupo de Desaparecidos de la Policía Nacional se hizo cargo de la investigación, haciendo "todos los esfuerzos" en un momento en el que "el Ebro bajaba con muchísimo caudal y velocidad".

Conforme han ido pasando las semanas, Fernando Beltrán ha recalcado que se ha incorporado a las tareas de búsqueda la Guardia Civil, ya que ambos cuerpos "se hacen apoyo mutuo siempre que es preciso". La Benemérita ha aportado el Grupo de Actividades Subacuáticas, drones, lanchas y un helicóptero.

También participan los bomberos del Ayuntamiento de Zaragoza y de la DPZ y la UME "ante la extensión de la ubicación de la búsqueda, que es todo el río Ebro", comprendiendo zonas donde "hay muchísima maleza, mucha rama, mucha caña, donde es difícil deambular por las orillas". La Jefatura Superior de Policía de Aragón ha realizado un reparto de tareas de las distintas unidades durante una nueva reunión.

Las autoridades mapearán el embalse de Mequinenza

Los bomberos del Ayuntamiento se siguen encargando del término municipal de Zaragoza, la Guardia Civil y los bomberos de la DPZ abarcan hasta el azud de Pina y a continuación se encuentra la UME, "sumando sus capacidades". "Normalmente, se subdivide en cuadrados de una determinada amplitud y se les pone nombre y número para que todo el mundo sepa exactamente en qué zona se está buscando", ha señalado el delegado.

Beltrán ha subrayado que el dispositivo cuenta con un sistema que integra las imágenes de alta resolución de los drones y los helicópteros de la Policía Nacional y la Guardia Civil, que mapearán el embalse de Mequinenza. Los guías caninos trabajarán en las diferentes áreas del dispositivo, centrándose en las zonas de difícil visibilidad por la presencia de maleza, que podría desbrozar la UME.

"Esperemos que pueda aparecer el cuerpo", dice el delegado del Gobierno

"Esperemos que esta intervención, con estos equipos humanos tan amplios y especializados, dé resultados y pueda aparecer el cuerpo", ha afirmado el delegado del Gobierno. Beltrán ha pedido a los familiares y amigos de Pablo Cebolla que quieran unirse a la búsqueda "que lo hagan siempre bajo la coordinación de los cuerpos intervinientes". Así, ha advertido que la búsqueda por libre "puede poner en peligro sus propias vidas".

Un oficial de la UME ha informado que este martes la búsqueda se organiza a partir del azud de Pina, porque aguas arriba está "más que revisado". Hay dos puestos de mando avanzado, uno a cargo de los bomberos de la Diputación, y otro de la Guardia Civil y la UME.