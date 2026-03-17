La Audiencia Provincial de Pontevedra ha absuelto a un hombre acusado de cometer delitos de malos tratos, amenazas y agresión sexual

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La sección cuarta de la Audiencia Provincial de Pontevedra ha absuelto a un hombre acusado de cometer delitos de malos tratos, amenazas y agresión sexual en el ámbito de la violencia de género sobre su mujer, en la localidad de A Estrada, al ser insuficiente la prueba de cargo.

El Ministerio Fiscal había solicitado para él tres años de prisión por el delito de maltrato habitual, un año por el delito de amenazas y 12 años por el delito de violación.

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Tras analizar las declaraciones de las partes, de los testigos y los informes médicos, las magistradas sostienen que, de las pruebas practicadas, "no existe una prueba contundente y de cargo que permita sostener las acusaciones vertidas" contra el acusado.

Por qué la Audiencia ha decidido darle la absolución

Por todo ello, el fallo señala que procede dictar la libre absolución al no ser suficiente la prueba de cargo como para "enervar la presunción de inocencia". En todo caso, la sentencia no es firme, ya que contra ella cabe presentar recurso ante el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG).

En un principio, habían solicitado para el acusado hasta tres años de prisión por un delito de maltrato, otro año por delito de amenazas y más de una década por delitos de violaciones. Sin embargo, tras escuchar las dos partes y a algunos testigos, desde la Audiencia Provincial de Pontevedra han decidido dar la absolución al acusado.

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El argumento es que no existen pruebas contundentes que permitan sostener las acusaciones, por lo que no han podido enviar al hombre a prisión tras todos los cargos presentados y los años que le iban a decretar desde un principio.