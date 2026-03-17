"El Ayuntamiento de Altea informa que el concejal Rafael Ramón Mompó ha presentado su renuncia al acta de regidor"

Libertad con cargos para el concejal de Compromís en Altea detenido por violencia machista

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AlicanteRafael Ramón Mompó, hasta ahora concejal de Compromís en el Ayuntamiento de Altea, Alicante, ha presentado su renuncia al acta de edil en la corporación municipal; una decisión adoptada después de que el juzgado acordara este lunes dejarlo en libertad como investigado en una causa abierta por presunto maltrato de obra con lesiones y coacciones leves hacia su pareja, por supuesta violencia de género.

Mompó fue detenido el pasado domingo y, tras conocerse el arresto, Compromís lo suspendió cautelarmente de militancia y abrió un expediente disciplinario. Además, el alcalde de Altea, Diego Zaragozí, le retiró "de manera cautelar" las competencias delegadas dentro del equipo de gobierno municipal, que conforman ediles de la coalición valencianista y del grupo socialista.

La renuncia de Rafael Ramón Mompó al acta de edil en el Ayuntamiento de Altea

El consistorio alteano ha dado a conocer este martes en un comunicado la citada renuncia al acta de concejal. En él, señalan que "en relación con los hechos que han sido objeto de información pública en las últimas horas, el Ayuntamiento de Altea informa que el concejal Rafael Ramón Mompó ha presentado su renuncia al acta de regidor. Renuncia que el alcalde ha aceptado".

En esa nota, añaden: "Desde el equipo de gobierno se mantiene la condena firme y rotunda ante cualquier forma de violencia, especialmente la violencia contra las mujeres, así como el compromiso inequívoco con la defensa de la igualdad y la dignidad de las personas".