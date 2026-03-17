Los secuestradores habrían viajado expresamente a Madrid para asaltarlo y llevárselo fuera de la capital en una furgoneta, pero fueron interceptados

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Dos hombres han sido detenidos en Madrid por agentes de la Policía Nacional como acusados del intento del ‘secuestro exprés’ de un empresario en Madrid al que pretendían robar las claves de sus criptomonedas.

Todo ocurrió cuando la víctima salía de cenar de un restaurante ubicado en la calle Claudio Coello de la capital. Fue en ese instante en el que los delincuentes asaltaron al empresario, al que pretendían llevarse en una furgoneta fuera de la capital. Los agentes, tras el aviso de varios testigos que presenciaron el secuestro, lograron interceptarla.

Los secuestradores habrían viajado expresamente a Madrid para asaltar al empresario

La alerta de las personas que presenciaron los hechos posibilitaron que las autoridades diesen con la furgoneta en la zona de Atocha, arrestando en su intervención a dos de los tres presuntos secuestradores, de entre 32 y 45 años, según fuentes policiales citadas por EFE.

Además, intervinieron unas bridas de plástico que usaron para atar al secuestrado y un blíster de pastillas que al parecer suministraron al empresario, de 33 años, y el cual que ser llevado a un hospital ante las heridas que presentaba.

Los datos del GPS de la furgoneta, que tenía marcado como destino Petrer, en Alicante, hacían pensar que los delincuentes pretendían un secuestro exprés, en el que habitualmente suelen sacar con rapidez a las víctimas de la ciudad en las que llevan a cabo el rapto.

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Durante su asalto, los detenidos intentaron quitar a la víctima el reloj de lujo que llevaba, pero su objetivo era acceder a las claves de sus criptomonedas.

Los arrestados, según las citadas fuentes, serían parte de una banda de serbios que viajaron desde Barcelona a Madrid, por lo que los investigadores creen que ya tenían controlada a su víctima previamente, y posiblemente conocían que viajo a Madrid, precisamente, para una operación de criptomonedas.