El presunto responsable del tiroteo está siendo buscado por las autoridades alemanas tras darse a la fuga

Los hechos han tenido lugar en plena madrugada: el agresor abrió fuego repentinamente

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RaunheimDos personas han muerto tiroteadas en la localidad alemana de Raunheim, cerca del aeropuerto de Fráncfort del Meno, en Alemania, después de que una persona armada entrase en el restaurante en el que se encontraban y, a continuación, abriese fuego contra ellos desatando el pánico en la zona.

Según las primeras investigaciones policiales, los hechos tuvieron lugar a aproximadamente las 3:45 horas, en plena madrugada. El autor del tiroteo disparó contra las dos víctimas y, a continuación, se dio a la fuga, por lo que las autoridades alemanas le están buscando y mantienen un amplio operativo para atrparlo.

Dos muertos en el tiroteo en Runheim, a las afueras de Fráncfort

Las dos víctimas "fallecieron en el lugar de los hechos a causa de las heridas", según ha declarado Christoph Schmidt, de la Jefatura de Policía del Sur de Hesse, explicando que se ha movilizado a un gran contingente policial para dar con el sospechoso, que emprendió la huida nada más perpetrar el crimen.

En el operativo de búsqueda participa un helicóptero apoyando las tareas terrestres, con las agentes tratando de recabar pistas sobre el responsable.

Mientras tanto, el local fue acordonado, con los investigadores forenses trabajando también desde esta mañana en la escena del crimen.

Por el momento, no están claros ni el móvil ni los antecedentes del tiroteo, por lo que son muchas las incógnitas en las que continúan trabajando los investigadores. En ese sentido, indagan en su el autor del crimen tenía algún tipo de relación con el restaurante.