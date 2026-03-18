Redacción Andalucía Sevilla, 18 MAR 2026 - 16:15h.

La víctima permanece hospitalizada con pronóstico reservado

La Policía Nacional investiga los hechos y no descarta ninguna hipótesis

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Agentes de la Policía Nacional de Sevilla han abierto una investigación para intentar aclarar las circunstancias en la que se ha producido el abandono de un hombre con varios impactos de bala en la puerta de urgencias del hospital Virgen del Rocío, según ha adelantado el Diario de Sevilla.

Los hechos ocurrieron el pasado martes alrededor de las 23:00 horas cuando testigos daban la voz de alarma. Efectivos sanitarios socorrieron al herido, que en estos momentos se encuentra hospitalizado con pronóstico reservado.

Por el momento, se desconocen las causas que ha provocado el suceso y no se descarta ninguna hipotésis. El herido permanece custodiado por la Policía, que está a la espera de su evolución para tomarle declaración.

Esta no es la primera vez que se da un caso parecido en Sevilla. El 29 de diciembre del 2023 el cuerpo de otra persona era abandonado a las puertas del hospital de Valme.