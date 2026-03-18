Europa Press Redacción Andalucía 18 MAR 2026 - 13:34h.

Durante la intervención, el hijo de la mujer arremetió "violentamente" contra uno de los agentes, propinándole una puñalada con un arma que portaba oculta

El agente pudo evitar un segundo apuñalamiento mientras mantenía aún clavado el cuchillo en su mano

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Un agente de la Policía Nacional ha resultado herido por arma blanca durante una intervención en un domicilio de Baza (Granada) por un disputa familiar entre madre e hijo, según han confirmado a EFE fuentes policiales, que mantienen abierta una investigación para esclarecer los hechos.

El hijo de la mujer arremetió "violentamente" contra uno de los agentes

La Unión Federal de Policía (UFP) ha informado este miércoles del asunto en un comunicado en el que señala que los hechos, ocurridos ayer martes, se produjeron cuando una patrulla policial acudió a una vivienda tras recibir un aviso por una disputa familiar entre una madre y su hijo, quienes previamente ya habían estado en dependencias policiales.

Durante la intervención, el hijo de la mujer arremetió "violentamente" contra uno de los agentes, propinándole lo que en un primer momento parecía un puñetazo dirigido al pecho, a la altura del corazón.

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No se trataba de un golpe, sino de una puñalada, ya que el agresor portaba un cuchillo oculto. El chaleco, según el sindicato, le salvó la vida. El atacante intentó después asestarle una segunda puñalada que el policía logró repeler parcialmente, aunque el arma blanca llegó a atravesarle la mano.

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No obstante, el policía pudo hacer uso de su extensible reglamentaria y, con la colaboración de una compañera, consiguió reducir y detener al agresor, mientras el agente mantenía el cuchillo clavado en la mano durante la intervención.

El agresor fue trasladado a dependencias policiales, donde continúa a la espera de pasar a disposición judicial, y el agente herido a un centro hospitalario con el cuchillo aún clavado.

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La Unión Federal de Policía ha trasladado el apoyo al agente por su "profesionalidad, valentía y entrega" al servicio y ha anunciado que solicitará su ingreso en la Orden del Mérito Policial con distintivo rojo, en reconocimiento a los hechos.

El sindicato ha afirmado que este suceso "vuelve a poner de manifiesto la peligrosidad real a la que se enfrentan diariamente los policías nacionales en el ejercicio de sus funciones" y que seguirá denunciando la falta de medios y efectivos.