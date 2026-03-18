Muere un excursionista que quedó atrapado el lunes en un alud en el Pallars Sobirà, en Lleida

Rescatado grave tras un alud en Lleida, fallece horas después en el hospital

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Un excursionista de Torelló, en Barcelona ha muerto este martes en el hospital Vall d'Hebron, donde ingresó el lunes en estado grave tras quedar atrapado por un alud de placa en el Pallars Sobirà, en Lleida, concretamente entre el Coll de Bassiero y L'Estany Gelat, según han confirmado fuentes conocedoras.

Los Bombers de la Generalitat recibieron el aviso el lunes a las 14:09 y activaron la unidad GRAE y dos helicópteros, que consiguieron extraer a la persona herida, que iba acompañada de otro excursionista, que resultó ileso y logró desenterrarse por sí solo.

El alud, de 200 metros de ancho y 150 de largo, dejó al excursionista en estado grave, por lo que fue evacuado hasta el punto donde el Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) tenía su helicóptero, que lo trasladó al hospital Vall d'Hebron.