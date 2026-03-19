Los Mossos d'Esquadra han encontrado el cuerpo sin vida de Jimmy Gracey en Barcelona, sumergido a cuatro metros de profundidad

La familia de Jimmy Gracey, rota tras hallarse su cuerpo sin vida: "Estamos muy agradecidos por la amabilidad y la preocupación que se ha mostrado"

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Los Mossos d'Esquadra han localizado el cuerpo sin vida de Jimmy Gracey, el joven norteamericano desaparecido en Barcelona desde la madrugada del pasado martes. Los agentes han encontrado su cadáver a las 18:40 horas en la playa de Somorrostro de Barcelona, lugar en el que buscaban desde el pasado miércoles.

Las autoridades dieron con el cuerpo sin vida en el mar, a cuatro metros de profundidad y están a la espera de que se inicien las gestiones para la identificación oficial del cadáver de Jimmy Gracey. Una noticia que rápidamente trasladaron a la familia, que estuvo en todo momento en contacto con los agentes, quienes estuvieron al tanto de los hallazgos encontrados como dónde fue la última vez que se le vio o el hallazgo de la cartera flotando en el mar.

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La búsqueda de Jimmy Gracey: no volvió al apartamento y el hallazgo de la cartera

Todo comenzó cuando los Mossos d'Esquadra recibieron una denuncia la madrugada del pasado martes después de que Jimmy Gracey, procedente de Chicago, no hubiese regresado al apartamento donde se alojaba y fuera visto por última vez en la discoteca Shoko de Barcelona, ubicada en la Vila Olímpica.

A partir de ahí los agentes empezaron a trabajar, peinaron la zona sin descanso desde el miércoles y los buzos de la policía marítima centraron sus esfuerzos en buscar al joven norteamericano frente a la playa del Somorrostro. Justo ahí fue donde encontraron su cartera flotando, con la documentación del fallecido en su interior.

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El objeto encontrado acotó para los policías la zona de búsqueda y el equipo subacuático se sumergió en la zona clave hasta que finalmente, alrededor de las 18:40 horas de la tarde del jueves, hallaron el cadáver de Jimmy Gracey.

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Su cuerpo estaba sumergido en el mar a cuatro metros de profundidad

El joven desaparecido había acudido a la discoteca Shöko de Barcelona, en la Vila Olímpica, junto a unos amigos la noche del pasado martes 17 de marzo, pero no regresó a su alojamiento. Sus propios amigos fueron quienes denunciaron su desaparición, al no saber nada más de Jimmy desde que fueron a la discoteca.

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Por el momento, las autoridades no han confirmado el motivo de la muerte, pero todo apunta a que Jimmy salió de la discoteca y sufrió un accidente por el que caería al agua y moriría ahogado. Su cuerpo sin vida fue hundiéndose hasta acabar en el fondo de unas de las playas donde los Mossos comenzaron la búsqueda durante la mañana de este jueves.