Un joven de 17 años permanece hospitalizado en la UCI de un hospital catalán en estado muy grave por una infección de tétanos

Del tétanos al resto de infecciones: el calendario vacunal español sí está preparado para la DANA

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Un joven de 17 años permanece hospitalizado en la UCI de un hospital catalán en estado muy grave por una infección de tétanos después de desarrollar la enfermedad por las heridas de una caída. La familia, antivacunas, no había inmunizado al menor, según ha confirmado la Consellería a El Periódico.

El joven sufrió hace unas dos semanas una caída que requirió su traslado al hospital, donde fue atendido de una fractura y de varias heridas. Tras esta asistencia, el menor regresó a su domicilio donde inició la recuperación sin mayores problemas hasta que empezó a sufrir hace unos días síntomas neurológicos importantes característicos de la enfermedad del tétanos.

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El tétanos no es una enfermedad contagiosa entre personas y la vacuna existente contra ella es muy efectiva, lo que explica que los casos sean hoy en España algo absolutamente excepcional.

El tétanos, según la define la OMS, es una enfermedad infecciosa aguda causada por las esporas de la bacteria 'Clostridium tetani', que se encuentran en cualquier parte del medio ambiente, particularmente en el suelo, cenizas e intestinos y heces de animales y humanos, y en la superficie de la piel y de herramientas oxidadas como clavos, agujas, etc. Son muy resistentes al calor y a la mayoría de los antisépticos, y pueden sobrevivir durante años.

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La mortalidad por esta infección oscila entre el 5 y el 10%

La mortalidad que causa la infección es muy variable, aunque en los países desarrollados esta oscila entre el 5% y el 10% de los casos. Las secuelas neurológicas y físicas son frecuentes.

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La vacuna del tétanos está incluida en el calendario vacunal infantil desde hace décadas. Actualmente, se ponen dos dosis en primovacunación a bebés de 2 y 4 meses, seguidas de otras tres de recuerdo a los 11 meses, 6 y 14 años, de modo que los que hayan seguido este calendario de vacunación sistemática de la infancia, "deben estar tranquilos".

Posteriormente está recomendada una nueva dosis de recuerdo a los 65 años.