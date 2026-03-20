Los agentes se disponían a detener al sospechoso cuando se lanzó al río Halifax y le persiguieron en tablas de paddle surf

Muere una niña de nueve años en Texas tras hacer un reto de redes sociales: "Fue horrible ver a mi hija tan vulnerable por algo absurdo"

Compartir







La Policía de Florida ha compartido un vídeo grabado con una cámara corporal que muestra la persecución de dos agentes a un sospechoso en el río Halifax. Las imágenes, compartidas por la Oficina del Sheriff del Condado de Volusia (VSO) muestran el momento en el que los agentes tuvieron que subirse a las tablas al lanzarse un sospechoso para evitar ser detenido.

El incidente se produjo después de que el hombre, identificado en un comunicado como Chase Cruz, de 28 años, huyera hacia el río Halifax mientras uno de los agentes le leía sus derechos.

PUEDE INTERESARTE Suspenden a dos policías por jugarse a cara o cruz la detención de una mujer

Un vídeo posterior muestra a un agente del VSO y a un policía de Daytona Beach Shores utilizando tablas de paddle surf para detener a Cruz, al que se le ve en el vídeo flotando en aguas turbias.

Los agentes ayudan después al sospechoso a subir a una de sus tablas de remo antes de nadar de vuelta a la orilla con él a cuestas, donde se puede ver a un equipo más numeroso de policías uniformados.

PUEDE INTERESARTE Espectacular persecución policial en EEUU a más de 200 km/h y con disparos de rifle

Cruz, que en el vídeo aparece vestido con “camisa azul y pantalones cortos blancos” fue acusado de merodear, vagar y resistirse al arresto, según la cuenta oficial de la Oficina del Sheriff del Condado de Vermont (VSO).