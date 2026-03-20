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Sucesos

La increíble detención a un hombre en Florida: dos agentes se lanzan al río con tablas de paddle surf hasta cogerlo

La increíble persecución de dos agentes en tablas de paddle surf en un río de Florida
El vídeo de la persecución de dos agentes en el río Halifax de Florida. Oficina del Sheriff del Condado de Volusia (VSO)
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La Policía de Florida ha compartido un vídeo grabado con una cámara corporal que muestra la persecución de dos agentes a un sospechoso en el río Halifax. Las imágenes, compartidas por la Oficina del Sheriff del Condado de Volusia (VSO) muestran el momento en el que los agentes tuvieron que subirse a las tablas al lanzarse un sospechoso para evitar ser detenido.

El incidente se produjo después de que el hombre, identificado en un comunicado como Chase Cruz, de 28 años, huyera hacia el río Halifax mientras uno de los agentes le leía sus derechos.

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Un vídeo posterior muestra a un agente del VSO y a un policía de Daytona Beach Shores utilizando tablas de paddle surf para detener a Cruz, al que se le ve en el vídeo flotando en aguas turbias.

Los agentes ayudan después al sospechoso a subir a una de sus tablas de remo antes de nadar de vuelta a la orilla con él a cuestas, donde se puede ver a un equipo más numeroso de policías uniformados.

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Cruz, que en el vídeo aparece vestido con “camisa azul y pantalones cortos blancos” fue acusado de merodear, vagar y resistirse al arresto, según la cuenta oficial de la Oficina del Sheriff del Condado de Vermont (VSO).

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