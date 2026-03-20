Claudia Barraso 20 MAR 2026 - 18:20h.

Una niña de nueve años ha fallecido en Texas tras realizar un reto de redes sociales que consiste en aguantar la respiración

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Una niña de tan solo nueve años ha fallecido en Texas tras realizar un reto de redes sociales. Sus padres, Curtis Blackwell, explicaron que la menor falleció en febrero por el ‘reto de apagón o asfixia’, que consiste en aguantar la respiración hasta desmayarse por falta de oxígeno.

Jacklynn le enseñó el reto a su abuela, a lo que ella le dijo que no hiciese eso nunca, según confirma en declaraciones el medio ‘CBS News’. Su madre, dijo que por la mañana su hija estaba normal y que salió al jardín a jugar antes de ir al colegio, “ahí la noté mas silencioso de lo que debería”.

La madre de la fallecida fue al garaje, donde se supone que estaba jugando la pequeña como solía hacer siempre. Se encontró a su hija inclinada, tumbada. Al principio pensó que estaba jugando, pero luego se dio cuenta de que estaba inconsciente y con un cordón alrededor del cuello: “Estaba atrapada en la cuerda”, relata.

Su padre intentó reanimarla

Rápidamente llamó a su marido al ver que la pequeña no volvía en sí. Pese a los esfuerzos de su padre de reanimarla, no lo consiguió: “Intenté hacer todo lo posible. Le saqué el cable e intenté hacerle la ‘RCP’ hasta que llegaron los sanitarios. “Fue lo más aterrador e impactante que he visto nunca. Fue horrible ver a mi hija en un estado tan vulnerable por algo tan absurdo”.

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Por su parte, su padre confirma que no es capaz de quitarse ese momento de la cabeza: “Nunca olvidaré ese día, se repetirá en mi cabeza el resto del día”. Después de este trágico momento, sus padres han querido lanzar un mensaje a todos los niños advirtiéndoles de los riesgos de las redes sociales: “No es una broma, no es un juego, es cuestión de vida o muerte”.

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Del mismo modo, también han querido referirse a los padres de los niños para que comprueben el uso de sus hijos de las redes sociales: “Podrías comprobar cómo está tu hijo, podrían ser vídeos aptos para niños y luego, tres minutos después, podrían estar viendo algo totalmente oscuro por los algoritmos”.