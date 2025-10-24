Oliver Gorman fue encontrado en su habitación inconsciente la noche del 5 de mayo de 2025

Alerta por el regreso del peligroso reto de TikTok, el “Knockout Challenge”, en México: dejar inconsciente al otro participante

ManchesterOliver Gorman, un niño de 12 años, muere en Manchester tras inhalar desodorantes por un reto de TikTok llamado ‘chroming’, un desafío que consiste en inhalar sustancias químicas -que se encuentran en pinturas, pegamento o productos en aerosol- para conseguir una sensación de euforia. "Nunca pensé que podría pasarle esto a mi hijo", confiesa su madre Clare Gillespie.

Gillespie asegura que vio señales en la cuenta social de su hijo: “Oliver se sintió deprimido y recurrió a las redes sociales. No creo que lo hiciera para quitarse la vida. Creo que fue algo que salió terriblemente mal”.

Se encontraron varias botellas de desodorantes vacías en su habitación

Según informa ‘Mirror’, el menor había sufrido acoso por su físico, aunque era un niño alegre. “No sé si Oliver hizo eso para escapar. Como madre, eso me duele. Cada Navidad tenemos una broma de que nunca tenemos suficientes chocolates, desodorantes y sets de regalo”, lamenta Gillespie.

Oliver Gorman fue encontrado en su habitación inconsciente la noche del 5 de mayo de 2025, justo al regresar de unas vacaciones en Gales. El menor fue trasladado con urgencia al Hospital General de Tameside, pero no pudieron salvarlo. En su cuarto se encontraron varias botellas de desodorantes vacías en su habitación. La autopsia mostró que el menor murió por inhalación de gas de butano, un propulsor que se encuentra en los desodorantes en aerosol.

La madre del menor advierte de los desafíos en TikTok

La madre del pequeño quiere advertir de los riesgos de los desafíos en las redes sociales para que no se repita su situación de nuevo: “Quiero asegurarme de que los padres sepan el riesgo de lo que pueden hacer estas cosas. Era un niño dulce, un chico de familia encantador". Gillespie confiesa que se siente horrorizada por todo lo que circula en redes sociales: "Me metí en Facebook para hablar con familiares. Ahora, hay personas que desafían a otros niños a quitarse la vida o hacer algo que podría terminar siendo horrendo. La gente va a perder la vida de sus hijos por estas tendencias".

El forense asistente, Andrew Bridgman, recalca que las advertencias sobre los aerosoles son ineficaces y califica a los desafíos de TikTok como un verdadero peligro por no tener en cuenta la salud de quienes deciden practicarlo. Gillespie ha comenzado una campaña llamada ‘Oliver's Awareness’ para alertar de los riesgos de las redes sociales.