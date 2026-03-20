Julián, que se encontraba cabizbajo, ha levantado la mirada con sorpresa al oír las palabras de la letrada

Julián González, detenido por el crimen a Francisca Cadenas, ante el juez: "Ella entró, me estaba preparando una raya y me dio un brote"

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El caso de por el asesinato de Francisca Cadenas en Hornachos, Badajoz, continúa dejando titulares a medida que se van conociendo detalles de la investigación. Este viernes ha trascendido la declaración de Julián López, el principal acusado y el menor de los dos hermanos detenidos por el crimen. A preguntas de su abogado, Julián ha corroborado a través de respuestas breves y afirmativas que la muerte de Francisca fue producto de un “brote” tras afearle la víctima que estuviese consumiendo cocaína.

Fue una declaración medida y pactada entre abogado y cliente. El letrado le pregunta si el motivo de que Francisca le sorprendiera preparándose "una raya de cocaína" fue el que le llevó a zarandearla y tirarla al suelo, a lo que el acusado responde afirmativamente.

Sin embargo, los datos de la autopsia y los del auto del juez contradicen su versión, ya que hablan de fracturas en varias partes de la cabeza y cuerpo, que estaba maniatada y amordazada y apunta incluso a una posible agresión sexual antes de la muerte.

La reacción a la mención de la abogada sobre una agresión sexual

Es lo que también se intenta demostrar por parte de la acusación. "Entendemos que hay indicios de que Julián efectivamente haya podido agredir", aseguraba Verónica Guerrero, abogada de la familia de Francisca Cadenas. En la intervención de la jurista, Julián está sentado en el banquillo, cabizbajo y con las manos en la cabeza hasta que escucha las palabras de la abogada sobre la agresión sexual.

En ese momento, se retira las manos de la cabeza y mira sorprendido a la letrada y muestra mucha atención a sus palabras. La acusación, además, trata de demostrar que Manuel, el otro hermano tuvo un papel en la muerte y en la ocultación del cuerpo de Francisca Cadenas, con un "carácter controlador respecto a su hermano Juan Julián". Él lo niega, aunque el juez no le cree tras las escuchas y asegura que no pudo ser totalmente ajeno a los hechos.