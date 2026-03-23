Los hechos ocurrieron a las 4:20 horas en el área de servicio 'Área 117 Alfajarín'

Para el momento de los hechos, la víctima se encontraba a esa hora descansando en su cabina

Compartir







Un camionero ha sido detenido por la Guardia Civil como presunto autor de un delito de homicidio en un área de servicio en Alfajarín, Zaragoza. Se le acusa de haber atropellado mortalmente a otro transportista al que estaba robando el combustible de su camión.

Los hechos ocurrieron este pasado domingo 22 de marzo a las 4:20 horas en el área de servicio 'Área 117 Alfajarín', situada junto al Hotel Rausán.

Un forcejeo que acabó en homicidio

Según fuentes de la Benemérita, la víctima se encontraba a esa hora descansando en su cabina cuando se percató de que una persona estaba robándole el gasoil de su camión.

Tras bajar a recriminarle la acción, ambos iniciaron un forcejeo del que el sospechoso logró zafarse y subir al vehículo con el que emprendió una huida en la que se llevó por delante al otro camionero.

El aviso lo dio una trabajadora de la gasolinera y la Guardia Civil logró detener al presunto autor del atropello mortal tres horas después y a 45 kilómetros del lugar de los hechos. Se encuentra en dependencias del Instituto Armado y en las próximas horas pasará a disposición judicial, acusado de un delito de homicidio.