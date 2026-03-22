El accidente ha ocurrido sobre las 18.00 horas de este sábado en una finca privada de la localidad mallorquina

Uno de los participantes en la celebración dio marcha atrás en el coche sin darse cuenta de que el niño estaba detrás

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MallorcaUn niño de seis años ha fallecido este sábado en una finca en Montuïri, en Mallorca, tras ser atropellado accidentalmente por un vehículo.

El accidente ha ocurrido sobre las 18.00 horas de este sábado en una finca privada de la localidad mallorquina, según han informado desde la Guardia Civil, que se ha desplazado hasta el lugar.

Un atropello accidental

A la finca han acudido también la Policía Local y sanitarios del SAMU 061, que no han podido hacer nada para reanimar al menor.

Según recoge El Periódico, el trágico atropello ocurrió durante una reunión familiar, cuando uno de los participantes en la celebración dio marcha atrás en el coche sin darse cuenta de que el niño de seis años se encontraba detrás.