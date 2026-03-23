Las primeras pesquisan indican que el hombre pagó a los dos sicarios para matar a su pareja, una mujer marroquí de 30 años

Detienen a tres personas por prenderle fuego a una mujer después de rociarla con líquido inflamable en Madrid

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Los tres detenidos, acusados de prender fuego a una mujer de 30 años, a la que además, rociaron con líquido inflamable en una vivienda de la localidad madrileña de Sevilla la Nueva, son su marido y dos sicarios. Las primeras pesquisas de la Guardia Civil apuntan a que el hombre pagó a los otros dos para matar a su pareja.

Las tres detenciones se realizaron el pasado miércoles -dos de ellas en la localidad de Móstoles y otra en el municipio de Quijorna- si bien fuentes de la investigación han detallado a EFE que se trata del marido de la víctima como presunto inductor de la agresión y otro dos hombres como autores materiales, según ha informado la Guardia Civil, este domingo, en un comunicado.

La mujer, ingresada en estado grave con quemaduras en el 50% de su cuerpo

El brutal ataque contra la mujer, de nacionalidad marroquí, tuvo lugar el pasado 2 de febrero en el interior de su domicilio; los sicarios la rociaron con un líquido inflamable y posteriormente le prendieron fuego, provocándole quemaduras graves en el 50 % de su cuerpo.

La mujer permanece ingresada en un centro hospitalario madrileño con lesiones graves, mientras la Guardia Civil mantiene abiertas las diligencias para esclarecer por completo lo ocurrido en la vivienda de la localidad madrileña. Según las primeras pesquisas, presuntamente el marido habría encargado el ataque a los dos detenidos.