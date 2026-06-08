Nogueras al papa: "Hablar la lengua de la tierra que te acoge es un maravilloso acto de amor y respeto"

La visita del papa León XIV a España, en directo | el pontífice, al Congreso: "Toda vida humana debe ser reconocida desde la concepción al ocaso"

Compartir







La portavoz de Junts en el Congreso, Miriam Nogueras, ha saludado al papa León XIV y le ha pedido en inglés que cuando visite Barcelona, hable en catalán. Otro diputado de la formación independentista, se ha dirigido a su santidad en italiano, durante el encuentro del pontífice con políticos y líderes de las diferentes formaciones en el Congreso.

"Su santidad; como Gaudí, soy catalana. Hablar la lengua de la tierra que te acoge es un maravilloso acto de amor y respeto. Espero que disfrute de su visita a Cataluña, mi nación" le ha dicho a León XIV, según han informado posteriormente fuentes de su grupo parlamentario.

PUEDE INTERESARTE Pedro Sánchez le regala al papa León XIV un bonsái de olivo en su visita a España: su importante significado en nuestra cultura

El papa ha saludado a Nogueras en el salón de Pasos Perdidos de la Cámara Baja, como al resto de portavoces, antes de pronunciar un discurso en el hemiciclo del Congreso y en las imágenes en directo se ha podido apreciar cómo la diputada le retenía durante unos segundos.

El portavoz de Junts en el Senado, Eduard Pujol, también ha aprovechado su saludo para trasladar al pontífice el mismo mensaje, pero esta vez en italiano.

El papa pronuncia su discurso en el Congreso de los Diputados en perfecto Castellano

El Papa ha ido saludando uno por uno al presidente del PP y jefe de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, y a los portavoces de los distintos grupos parlamentarios del Congreso y del Senado, aunque con Nogueras ha estado más tiempo, ya que ella le ha agarrado la mano y ha empezado a hablarle en inglés para explicarle que ella es catalana. "His Holiness, like Gaudí, I am catalan", le ha dicho.

PUEDE INTERESARTE Una empresa afincada en Málaga fabrica el vehículo que utilizará el papa León XIV en el Santiago Bernabéu: un buggy eléctrico adaptado

Minutos después, cuando León XIV se ha encontrado con el portavoz de Junts en el Senado, Eduard Pujol, ha recibido el mismo mensaje, pero esta vez, en italiano. El senador también se ha definido como catalán, aunque esta vez ha citado al músico Pau Casals y no solo a Gaudí.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

El papa León XIV, estadounidense de nacimiento, estuvo tiempo en Perú y habla castellano con fluidez; de hecho, en esa lengua ha pronunciado este lunes en el hemiciclo el primer discurso de un papa ante diputados y senadores de España.