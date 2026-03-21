La Policía Nacional confirma que el crimen de Zaragoza es un nuevo asesinato machista

Muere una mujer tras ser tiroteada en plena calle en Zaragoza por un hombre que después se ha suicidado

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ZaragozaLa Policía Nacional ha confirmado que el crimen de este sábado en el que una mujer ha sido asesinada a tiros por un hombre en el barrio de las Fuentes de Zaragoza es un caso de violencia de género puesto que ambos eran expareja. Con esta ya son 14 las mujeres asesinadas por su pareja o expareja en lo que va de año y también dos menores asesinados por violencia de género.

Así lo ha comunicado el portavoz de la Policía Nacional, Rubén Nido, en declaraciones a Aragón Radio recogidas por Europa Press, donde ha confirmado que no había denuncias previas por malos tratos en el ámbito familiar y la víctima no estaba incluida en el sistema VioGén.

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La "crueldad" del crimen

El suceso se ha producido a las 09:20 horas en la calle Cardenal Cisneros del barrio de las Fuentes, cuando un hombre ha disparado sobre el cuerpo de una mujer y luego contra sí mismo muriendo los dos.

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El delegado del Gobierno en Aragón, Fernando Beltrán, ha destacado la "crueldad" del crimen por haberse cometido en la calle a plena luz del día, con premeditación pues el agresor estaba esperando a su víctima, y por haber realizado varios disparos.

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"Él conocía los pasos que daba a ella, ha sido capaz de conocer que iba a encontrarla en la calle en un sitio determinado y a una hora determinada y ha venido a su encuentro ya con la intención de asesinarla", ha descrito el representante del Estado en Aragón.

El hombre contaba con licencias de armas deportivas

El agresor tenía una licencia de armas deportiva y de hecho se le han encontrado varias armas, una de las cuales, de concurso, es la que ha empleado para cometer el crimen y luego quitarse la vida.

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"El arma no la poseía por ser miembro de un Cuerpo de las Fuerzas de Seguridad ni por ser de las Fuerzas Armadas", ha aclarado Beltrán en una comparecencia ante los medios de comunicación previa a que la Policía Nacional confirmase que se trata de un caso de violencia machista.

"Estamos viviendo una auténtica lacra en lo que supone este tipo de violencia ejercida contra la mujer por el mero hecho de ser mujer, por esta patología, esta actitud enfermiza de considerar que la mujer es un objeto y es una posesión y que si no se posee, no se tiene, se quita la vida de ella", avanzaba Beltrán en una valoración previa.

La Policía Nacional investiga la escena del crimen en la que ha llamado la atención la presencia de un vehículo mal estacionado con los intermitentes activados. "De ese coche todavía no se han localizado llaves. Se está trabajando la posibilidad que sea de él o de ella, pero al no haberse localizado las llaves se han pasado matrículas por la emisora y estamos ahora viendo la pertenencia del coche", ha explicado el Delegado del Gobierno.

El 016 atiende las 24 horas del día

Tras registrarse este crimen machista, la cifra de mujeres asesinadas a manos de sus parejas o exparejas en lo que va de 2026 han ascendido hasta las 14 víctimas. Analizando los datos, 2026 es el peor inicio de año desde 2020.

Hay que recordar que el 016 atiende a todas las víctimas de violencia machista las 24 horas del día y en 52 idiomas diferentes, al igual que el correo 016-online@igualdad.gob.es ; también se presta atención mediante WhatsApp a través del número 600000016, y los menores pueden dirigirse al teléfono de la Fundación ANAR 900 20 20 10.

En una situación de emergencia, se puede llamar al 112 o a los teléfonos de la Policía Nacional (091) y de la Guardia Civil (062). En caso de no poder llamar, se puede recurrir a la aplicación ALERTCOPS, desde la que se envía una señal de alerta a la Policía con geolocalización.

Ayuda contra el suicidio

Además, en España, disponemos de varios recursos como el Teléfono de la Esperanza (717 003 717) o el Teléfono Contra el Suicidio (911 385 385), dedicados a la prevención de este problema.

La Secretaría de Estado de Telecomunicaciones ha atribuido el 024 como número de teléfono corto y gratuito que ofrecerá un servicio anónimo y confidencial durante las 24 horas.