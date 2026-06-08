Celia Molina 08 JUN 2026 - 11:14h.

El papa León se ha encontrado en la Nunciatura con el presidente del Gobierno, que le ha obsequiado con un bonsái de olivo

La visita del papa León XIV a España, en directo

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El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha regalado un bonsái de olivo español de 13 años de edad al Papa León XIV durante el encuentro que ambos han mantenido este lunes en la Nunciatura Apostólica. Así ha comenzado su esperada cita, que ha tenido lugar dos días después de la llegada de Robert Prevost a nuestro país, en los que ha tenido una apretadísima agenda.

El olivo es "símbolo universal de paz, dialogo y entendimiento, unos valores compartidos por España y el Vaticano", han señalado fuentes de Moncloa sobre el regalo que ha elegido el presidente para el Pontífice, que lleva de visita apostólica en España desde el pasado día 6 de junio.

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En ese sentido, señalan que se trata de una especie que lleva siglos enraizada en la historia, la cultura y la economía de España y representa "el equilibrio perfecto entre la tradición y la innovación entre el respeto por las raíces históricas y la adopción de la vanguardia tecnológica", han concluido. No debemos olvidar que el olivo es una de máximas representaciones del trabajo agrícola de nuestro país, siendo el aceite de oliva uno de nuestros alimentos más demandados, dentro y fuera de la península.

El bonsái de olivo, símbolo de paz y entendimiento

Con el regalo y la máxima tranquilidad que ha emanado durante los últimos días, el pontífice se ha dirigido al Congreso de los Diputados, donde, por primera vez en la historia de España, un papa dará un discurso oficial. Allí ha llegado después de pasar un intenso fin de semana en el que Prevost fue oficialmente recibido por los Reyes de España, se reunió con la población más joven en la Plaza de Lima o dio una multitudinaria misa en la Plaza de Cibeles, donde el respetuoso silencio que se impuso causó un gran impacto entre todos los asistentes.

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Un regalo previo al discurso de Prevost en el Congreso

El papa ha sido recibido con un gran aplauso en el Congreso de los Diputados, donde ha comenzado su discurso asegurando que su presencia entre nosotros "quiere ser una muestra de cercanía con España".

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Así, Prevost ha reconocido el hemiciclo como un lugar donde, "cuando es posible", se "toman decisiones compartidas", pero también se ha hecho una pregunta: "¿Qué concepción de la persona humana y qué sociedad construyen las leyes que allí se firman?". Y, para valorar la memoria histórica de nuestro país, ha citado a uno de nuestros autores más simbólicos, Miguel de Cervantes, y al ansia de libertad que plasmó en 'El Quijote'.

También ha citado la inquietud metafísica de Miguel de Unamuno, "el hombre que nunca se resignó a morir del todo", para después defender tajantemente la dignidad humana, los derechos y los deberes de los ciudadanos - incluido el derecho a la vida "desde su concepción" - y lamentar el trágico drama migratorio a nivel internacional. "La situación de migrantes y refugiados, hombres, niños y madres que se han visto obligados a abandonar sus casas por las desigualdades económicas y el cambio climático, exige una respuesta", ha concluido Prevost.