Se ha producido una explosión en el interior de una embarcación que estaba siendo reparada

Las dos personas que han resultado heridas son trabajadores del barco

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PalmaDos trabajadores han resultado heridos de gravedad al registrarse una explosión en el interior de un yate que estaba siendo reparado en el puerto de Palma.

Los hechos, según ha informado el SAMU 061, han tenido lugar sobre las 11.00 horas de este lunes en el Varadero de Palma, en el camino de s'Escollera.

La embarcación estaba siendo reparada

Según han indicado a Europa Press fuentes policiales, se ha producido una explosión en el interior de una embarcación que estaba siendo reparada, en seco, en las instalaciones portuarias.

La principal hipótesis es que la deflagración haya ocurrido al entrar en contacto un líquido inflamable, aparentemente empleado en tareas de limpieza, con la llama de un soplete. Inicialmente se había llegado a barajar la posibilidad de que se hubiera producido una fuga de gas.

El Grupo de Homicidios de la Jefatura Superior de la Policía Nacional de Baleares ha asumido la investigación de los hechos. Agentes de la Policía Científica han realizado la correspondiente inspección ocular del lugar de los hechos.

Los Bomberos y la Policía Local de Palma también se han movilizado y se han encargado de sofocar el incendio derivado de la explosión en la embarcación.

Los servicios sanitarios han atendido a las dos personas que han resultado heridas, que según las fuentes consultadas son trabajadores del barco.

Ambos han sido estabilizados y trasladados, uno al Hospital Universitario de Son Espases y otro a la Clínica Juaneda, con politraumatismos graves y quemaduras.

El que se encuentra en estado más grave presenta quemaduras de segundo y tercer grado. El otro también ha sufrido quemaduras, pero de menor entidad.