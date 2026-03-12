Uno de los niños continúa ingresado en el hospital Vall d'Hebron de Barcelona

Tres niños de 9 años, heridos con quemaduras graves durante un experimento escolar en Porqueres, Girona

Los tres niños de nueve años que resultaron heridos el pasado miércoles 11 de marzo en una explosión durante un experimento de química en el patio del colegio, fueron trasladados al hospital Vall d'Hebron donde uno de ellos permanece ingresado con quemaduras. Todo ocurrió cuando mezclaron alcohol con un líquido inflamable, produciendo el estallido en la escuela 'L'Entorn' de Porqueras, en Girona.

El director de los servicios territoriales del Departamento de Educación en Girona, Miquel Marcé, alegó que este "era un experimento sencillo que se había hecho otras veces sin que hubiera pasado nada".

Pudo haber más heridos

Uno de los menores, que presentaba el estado más grave, sigue ingresado en el Vall d'Hebron. Otro de los niños también fue trasladado a este hospital en el mismo estado y el tercero, en estado leve, fue llevado al hospital Josep Trueta de Girona.

Cuando, durante el experimento, los menores mezclaron alcohol con otro elemento inflamable, una de las botellas explotó, afectando a los pequeños que se encontraban más cerca de esa deflagración. Los tres heridos se encontrarían, al parecer, en una zona del patio más apartada del resto de alumnos.

En el momento del accidente, el estallido pudo alcanzar a más menores, ya que en el patio se encontraban entre 10 y 12 alumnos de la clase, lo que supone más o menos la mitad, ya que en algunas materias se desdoblan los grupos para trabajar mejor. Los tres heridos se encontrarían, al parecer, en una zona del patio más apartada del resto de alumnos.

Hasta el lugar se han desplazado dos helicópteros medicalizados, 5 ambulancias y un equipo de psicólogos del SEM. Los Mossos han Aviso de las 10:49 horas en escuela 'L'Entorn' en calle Montseny de Porqueres (Girona).

El conseller de Presidencia, Albert Dalmau, que se encarga del Departamento de Educación durante la baja de la consellera Ester Niubó, expresó en su cuenta de 'X' su deseo de "una rápida recuperación de los niños afectados". "Agradecemos la tarea de todos los cuerpos de seguridad y la de los docentes que han actuado con rapidez y coordinación", ha escrito.