La Asociación SOS Desaparecidos publicó algunos para facilitar la identificación del hombre desaparecido

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AlicanteEl caso de la desaparición de Jesús Tavira, un hombre de 63 años que se le perdió la pista el pasado 18 de marzo en Alicante, añade un nuevo elemento a la investigación tras encontrarse su coche calcinado. Según recoge 'Información', el vehículo se localizado en el barrio Virgen del Remedio.

Hace cuatro días que los familiares de Jesús Tavira no saben nada de él. El último contacto que tuvieron con él fue a mediodía y, desde entonces, no se conoce ningún dato sobre su paradero.

Jesús Tavira, un empresario que tiene un negocio de chatarrería

La Policía Nacional mantiene la investigación de Jesús Tavira, un empresario que tiene un negocio de chatarrería en las inmediaciones del cementerio de Alicante. El hallazgo del coche calcinado se ha incorporado a las pesquisas abiertas sobre su desaparición.

La Asociación SOS Desaparecidos publicó algunos datos físicos y de la ropa que llevaba el día que se le perdió la pista. El desaparecido mide aproximadamente 1,80 metros, presenta complexión fuerte y, el día en que fue visto por última vez, vestía camiseta blanca, cazadora marrón y pantalón beige. Como elemento distintivo, llevaba zapatillas azules con letras y tiras en tonos amarillos y verde fosforito.

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Su coche era un Audi Q5 negro

En ese momento, se barajaba la opción de que hubiese usado su coche, un Audi Q5 negro con matrícula 9218 JHK. Se trata del vehículo que ahora ha aparecido calcinado. Pero la familia mantiene la esperanza de poder recibir cualquier información que pueda ayudar a esclarecer lo sucedido.

Desde SOS Desaparecidos insisten en la importancia de la colaboración ciudadana. Cualquier información que pueda resultar útil debe comunicarse a través del teléfono 868 286 726 o del correo electrónico info@sosdesaparecidos.es