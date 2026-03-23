La agresión sucedió en la calle Santa Rita a las 22:00 horas del pasado domingo 22 de marzo

El menor sufrió dos heridas por arma blanca en tórax y zona inguinal

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Un menor de 14 años se encuentra herido grave tras sufrir dos heridas por arma blanca. El suceso, ocurrido en el distrito de Chamartín, en Madrid, sucedió durante la noche del pasado domingo 22 de marzo, específicamente en la calle Santa Rita.

El apuñalamiento que transcurrió en el centro de la capital, se produjo un par de horas antes de medianoche, justo a las 22:00 horas a la altura del número 50 de la ya mencionada calle madrileña.

El herido fue escoltado hasta el hospital

Los servicios de emergencia recibieron el aviso de que un menor había sufrido dos heridas por arma blanca en tórax y zona inguinal. El herido fue atendido y, al ser estabilizado por el Samur, fue trasladado a un hospital con escolta de la Policía Municipal mientras que la Policía Nacional investiga la agresión.