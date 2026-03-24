La joven, que ahora tiene 22 años, ha asegurado en sede judicial que no puede recordar el número exacto de veces que el padre la violó

La víctima ha relatado múltiples episodios de maltrato y agresiones sexuales que habrían tenido lugar entre 2014 y 2022, cuando era menor de edad

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Prestando declaración en la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Baleares contra su propio padre, una joven, –menor de edad en el momento de los hechos relatados–, ha acusado a su progenitor de violarla y maltratarla durante al menos ocho años en Mallorca. Ante la gravedad del caso, la Fiscalía solicita que sea condenado a 20 años de prisión y al pago de una indemnización de 40.000 euros como supuesto autor de tres delitos de malos tratos en el ámbito familiar y otro continuado de agresión sexual.

Según ha declarado la víctima, "desde que tiene uso de razón" su padre se comportó de manera agresiva tanto con ella como con sus hermanos. "A la mínima nos pegaba. Tenía unos exámenes de recuperación y no quería estudiar. Me puso de cuclillas y me pegaba con una caña de bambú en las piernas", ha llegado a declarar, recordando uno de los múltiples episodios de maltrato sufridos, y que habrían tenido lugar entre 2014 y 2022.

La joven señala que su padre les pegaba y fue víctima de agresiones sexuales frecuentes

Poniendo ejemplos de todo ello, la joven ha incidido en que esos episodios fueron subiendo de intensidad con el paso de los años y se transformaron en agresiones sexuales frecuentes entre los años 2016 y 2022, cuando tenía entre 10 y 16 años.

"Me decía ponte aquí, me abría las piernas y me penetraba", ha afirmado. La joven, que ahora tiene 22 años, ha asegurado además que no puede recordar el número exacto de veces que el padre la violó.

Respecto a por qué no contó nada antes sobre lo sucedido, ha explicado que no lo hizo hasta más tarde por temor a él. "Tenía miedo de que me pegara", ha dicho.

La Fiscalía denuncia un "clima de terror" en la relación con su hija y la convivencia familiar

Por su parte, el fiscal, en su escrito de acusación, señala que los hechos sucedieron entre 2014 y 2022, tiempo durante el cual el procesado instauró un "clima de terror" en la relación con su hija y en la convivencia familiar.

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Durante los seis primeros años, desde que la menor cursaba cuarto de primaria hasta poco antes del confinamiento por la pandemia del coronavirus, la agredió de forma recurrente en el interior del domicilio en el que vivían. Por ejemplo, cuando no quería estudiar la sentaba de cuclillas y la golpeaba con una caña de bambú. En otras ocasiones, le propinaba empujones hasta estamparla contra la pared, según se señala.

Entre 2016 y 2022, es decir, cuando la víctima tenía entre diez y 16 años, el acusado la violó en múltiples ocasiones. Cuando ella oponía resistencia, él empleaba la violencia, recoge el escrito del Ministerio Público.

Por todo ello, inciden, la menor ha sufrido estrés postraumático y ha tenido que someterse a intervenciones terapéuticas durante años.