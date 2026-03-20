Rocío Amaro 20 MAR 2026 - 06:30h.

Carmen ha esperado siete años desde su denuncia para ver a su tío político en el banquillo por presuntos abusos cometidos en su niñez

La víctima, madre de tres hijas, ha renunciado formalmente a la indemnización de 50.000 euros solicitada por la Fiscalía para centrar su petición únicamente en la pena de cárcel

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MálagaCarmen tiene hoy la mirada de quien ha soltado una carga que pesaba demasiado. A sus 33 años, esta malagueña acaba de vivir el momento para el que se estuvo preparando durante casi una década: enfrentarse en un juzgado al hombre que presuntamente marcó su infancia.

El pasado martes se celebró por fin el juicio contra su tío político, cerrando así un capítulo que comenzó con una denuncia interpuesta hace siete años. Aquel paso valiente dio inicio a un proceso judicial extremadamente lento, marcado por los retrasos de la pandemia y una espera que Carmen define como una auténtica agonía.

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"Estos procesos son agotadores; la incertidumbre de años hace que el daño sea todavía peor", explica con la calma de quien ya ha cumplido con su parte. Para ella, sentarse en el banquillo y someterse a los test de veracidad ha sido el último peaje de un calvario que empezó en una casa donde debería haber estado segura.

El peso del silencio en la niñez

Esa etapa oscura de su vida se remonta a cuando apenas tenía 9 años. En aquel entonces, su madre la dejaba con total confianza en casa de su hermana, sin sospechar que el marido de esta aprovecharía los momentos a solas para cometer presuntos abusos sexuales.

Durante meses, el silencio fue la única armadura de Carmen, impuesta por una manipulación psicológica que la hacía sentirse responsable de lo que ocurría. "Me decía que si alguien lo sabía me iban a castigar; me hacía sentir que la culpa era mía", recuerda sobre unos años de miedo constante.

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Esa presión la llevó a callar durante décadas para evitar lo que ella creía que sería la destrucción de su familia. Carmen permitió que el presunto agresor hiciera su vida con total normalidad a costa de su propio bienestar, guardando un secreto que solo compartía con su pareja.

El despertar a través de la maternidad

Sin embargo, el equilibrio de ese silencio se rompió definitivamente cuando Carmen cumplió los 25 años y nació su primera hija. Al ver la fragilidad de su pequeña, los miedos del pasado regresaron con una fuerza arrolladora, impulsados por el pánico de que ella pudiera sufrir una experiencia similar.

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"Se me venía todo a la mente una vez y otra vez", confiesa sobre aquel momento de crisis que la llevó a buscar ayuda profesional. Tras dos años de terapia y un profundo proceso de aceptación, decidió sincerarse con sus padres, quienes la animaron a denunciar de inmediato para protegerse a sí misma y a sus hijas.

Este camino hacia la justicia no ha estado exento de dolor social. Carmen asegura que ha tenido que afrontar el rechazo de una parte de su familia que decidió no creerla, llegando incluso a ser juzgada por quienes cuestionaban sus intenciones. A pesar de todo, se ha mantenido firme gracias al apoyo de sus tres hijas y de su pareja.

Dignidad por encima del dinero

Esa firmeza se ha reflejado especialmente en su renuncia total a cualquier compensación económica. A pesar de que la Fiscalía solicitaba una indemnización de 50.000 euros, Carmen dejó claro desde el primer momento que no quería recibir ni un solo céntimo del presunto agresor.

"Yo gano dinero trabajando; mi único objetivo es que pague con la cárcel porque me quitó la dignidad", asegura tajante. Para ella, la verdadera reparación no es monetaria, sino conseguir que se haga justicia por la niña que fue y que hoy, a sus 33 años, por fin puede caminar con la cabeza alta.

Al salir del juicio, Carmen sintió que la rabia y el asco que la acompañaron durante treinta años se transformaban en una profunda paz. "Hablad, tenemos que hablar; el silencio solo protege al agresor", sentencia como mensaje final para otras víctimas que, como ella, buscan recuperar el respeto y el amor propio.