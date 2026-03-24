Maitena Berrueco 24 MAR 2026 - 05:30h.

Las fotos, halladas en Madrid y tomadas en Euskadi, dieron origen a 'Un archivo olvidado de Gernika' para buscar a la protagonista

Los cinco amigos que llevan haciéndose la misma foto desde 1982

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BilbaoElena tiene 80 años y vive en Madrid. Un buen día, viendo la tele, vio unas fotografías en blanco y negro en las que salía ella. Nunca antes las había visto, pero sin duda aquella niña con trenzas, era ella misma hace 70 años. Alguien la estaba buscando para “devolverle sus recuerdos”.

Esa persona es Hibai Agorria, el fotógrafo y videógrafo vizcaíno que se encargó de escanear y documentar un archivo de 160 fotografías cuyos negativos alguien había tirado a la basura. Localizado en el Rastro de Madrid, la sorpresa fue tremenda al descubrir que aquellas fotos se tomaron hace siete décadas en Elorrio, Gernika, Sukarrieta, Bermeo y la costa donostiarra. “La pista era Elorrio porque el 20 por ciento de ellas estaban tomadas” en esta localidad vizcaína, cuenta ahora Hibai.

La pista era buena, pero el paso del tiempo, 70 años, complicaba el propósito de Hibai y de Dani Asua, que encontró el archivo olvidado en el Rastro. Sin embargo, esta historia les deparaba una preciosa sorpresa. Otra de la niñas que aparece en varias de las fotos, "sale en, al menos, 15", reconoció a su madre en una de ellas, empezó a tirar del hilo y se percató de que la misteriosa jovencita a la que buscaban era su prima Elena, de Madrid. Carmen tiene hoy 74 años y vive en Bilbao. “La familia de Madrid solía visitar a los familiares que tenían en Elorrio y hasta aquí vinieron para asistir a la Primera Comunión de la pequeña Carmen”.

70 años después, aquella niña es una mujer muy dicharachera que no dudó en visitar en persona la exposición. “Fue un momento muy bonito”, dice Hibai que no olvida las lágrimas de emoción de Carmen al ver, por primera vez, aquellas fotos de su familia: “Lloró al ver por ejemplo a su hermano en alguna de ellas, que murió joven, también salía su madre…”.

"Abrumada"

Hibai admite que, aunque hace tres semanas que pusieron nombre a la protagonista de la exposición 'Un archivo olvidado de Gernika', aún no ha tenido oportunidad de hablar con Elena, aunque sí lo ha hecho con uno de sus yernos y con sus hijas. Ella se siente “algo abrumada” tras haber recuperado “de golpe tres veranos de recuerdos”, que su propio padre se encargó de documentar. Un ingeniero “seguramente con nociones de dibujo porque las composiciones de las fotos están bastante bien” que tras la cámara capturó los retratos de su hija en sus viajes por Euskadi.

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La hipótesis que la familia baraja para que ese archivo acabara en la basura tiene su origen en la muerte hace 14 años del padre de Elena, “al parecer tiraron un mueble y piensan que los negativos estaban en uno de los cajones” y esa es la razón por la que acabaron en la basura. Además, puede que “no todos, pero sí que se llegaran a revelar algunas de las fotografías y estén en algún album familiar de los que este hombre guardaba en un camarote.

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Hoy Elena es octogenaria y sigue viviendo en Madrid. Encontrarla ha sido el colofón a una historia “divertidísima” desde el escaneado a idear la muestra, lidiar con los medios de comunicación y por último la llamada que daba respuesta a todos sus interrogantes. Un trayecto que Hibai imagina culminará definitivamente cuando logre dar en mano a Elena los negativos de las fotos de su infancia, esas que hace seis años cayeron, por casualidad, en las suyas.