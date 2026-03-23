Claudia Barraso 23 MAR 2026 - 19:35h.

Un grupo de siete perros robados consiguen volver con sus dueños tras escaparse: recorren 17 kilómetros por la carretera

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La historia de un grupo de perros se ha hecho viral en redes sociales. En muchos países roban animales para venderlos o para poder utilizarles según sus intereses. En China, los dueños de siete perros fueron víctimas de uno de estos robos. Se llevaron a todos sus perros, entrando en su casa y encerrándoles en un camión.

Esto ocurrió en una aldea. Un matrimonio tenía siete perros en sus casas, algunos más grandes y otros más pequeños. Un día desaparecieron y todo indicaba que se trataba de un robo. Y efectivamente, unos ladrones se habían llevado a todas sus mascotas. Entraron en su domicilio y se llevaron a la fuerza a todos los perros y les subieron en un camión.

Se desconoce hacia dónde se dirigían, pero algunos medios de China, como ‘Dahe Daily’, han confirmado que los querían para matarlos y cocinarlos. En este país, algunas personas utilizan a estos animales como comida, por lo que en todos estos perros vieron una oportunidad de poder conseguir mucho dinero en el mercado.

Guiados por el pastor alemán

Los animales consiguieron escapar todos del camión y salir corriendo sin que los ladrones pudiesen darse cuenta de su huida y atraparles de nuevo. Todos juntos recorrieron hasta casi 20 kilómetros mientras eran guiados por un pastor alemán. Caminaron por la carretera, generando mucho asombro entre los vecinos que circulaban por la carretera.

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Muchos de ellos consiguieron grabar la escena de cómo el perro más grande caminaba recto y decidido mientras olía a cada metro el suelo para identificar el olor de su hogar. El perro supo como recorrer 17 kilómetros para llegar a su casa. Llegaron todos sanos y salvos tras horas caminando por la carretera, guiados por el olor y su instinto. La lealtad que han demostrado estos animales ha generado muchas reacciones en redes sociales.