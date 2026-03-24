Un niño de corta edad ha muerto este martes por la tarde en la localidad de Villaralbo, tras caer a la piscina de una vivienda familiar

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Un niño de corta edad ha muerto este martes por la tarde en la localidad de Villaralbo (Zamora), al parecer ahogado tras caer a la piscina de la vivienda familiar en la que se encontraba, según han confirmado a EFE fuentes municipales y de la Guardia Civil.

El pequeño, de tres años, falleció ahogado en la piscina de la vivienda, hasta donde se desplazaron los servicios sanitarios de Emergencias de Castilla y León, que intentaron reanimar al pequeño sin llegar a conseguirlo. Por el momento no han trascendido más circunstancias del suceso ni de cómo cayó el pequeño a la piscina.

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El suceso ha causado gran consternación en Villaralbo, una localidad de unos 1.800 habitantes situada a unos ocho kilómetros de la capital zamorana. Por el momento no ha trascendido más información sobre lo ocurrido. El niño se habría ahogado en una piscina de una vivienda familiar en la que se encontraba.

No pudieron salvarle la vida

Los servicios sanitarios se desplazaron rápidamente hasta el lugar tras recibir una llamada de alerta, pero cuando llegaron no consiguieron salvarle la vida al pequeño. Tampoco ha sido confirmada la edad del niño, ni han determinado las causas de la muerte.

La Guardia Civil también se trasladó al lugar para poder determinar con precisión la causa de la muerte del menor. No hay información sobre si el niño se encontraba solo en la vivienda y cómo pudo caer en la piscina