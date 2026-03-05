Gonzalo Barquilla 05 MAR 2026 - 20:15h.

La policía rastrea las playas donde la madre de Las Palmas detenida pudo ahogar a su bebé: una vecina alertó al 091 por su actitud

Shock en Las Palmas de Gran Canaria por la detención de una mujer venezolana de 30 años acusada de la muerte de su bebé. La arrestada podría haber ahogado a la pequeña en la orilla del mar. Antes de ser detenida, fue vista deambulando por el barrio de San Cristóbal con la menor en brazos, que ya presentaba signos de falta de oxígeno. La niña se encontraba en parada cardiorrespiratoria cuando fue atendida y se confirmó su fallecimiento en el Hospital Materno Infantil.

Los hechos ocurrieron este pasado miércoles. Sobre las 22:00 horas, el servicio de emergencias del 091 recibió la llamada de una mujer que afirmaba haberse encontrado en una parada de guagas con una madre que presentaba una actitud sospechosa en relación al estado de salud de su hija. Estaba mojada y descalza, mientras que la menor, que también estaba totalmente empapada, parecía no encontrarse bien. Así lo recogen fuentes como 'Diario de Avisos'.

Las autoridades han rastreado dos playas en busca de indicios

A pesar del aviso a las autoridades, cuando llegaron los agentes de la Policía Nacional, la mujer no estaba en la parada. Fue localizada en una zona ajardinada de la calle Hoya de la Plata, donde hallaron a la menor de 20 meses en un paterre, una especie de jardín. Los efectivos trataron de reanimar a la pequeña, pero se acabó confirmando su muerte en el hospital, cerca de donde fue asistida. Tras descubrir lo ocurrido y barajar el posible ahogamiento en el mar, las autoridades han estado rastreando las dos playas anexas al barrio de San Cristóbal en busca de indicios.

El juez ha decretado el secreto de sumario

El Juzgado de Violencia contra la Infancia y la Adolescencia de Las Palmas de Gran Canaria se encarga del caso. El juez ha decretado el secreto de sumario. Mientras, el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) ha informado de que no se ha previsto que la detenida pasra a disposición judicial durante la jornada de este jueves.