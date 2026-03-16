Claudia Barraso 16 MAR 2026 - 15:02h.

Dos sacerdotes, Alfonso Avilés y Pedro Anzoátegui, han muerto ahogados tras rescatar a un monaguillo en una playa de Ecuador

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El español Alfonso Avilés y el ecuatoriano Pedro Anzoátegui, ambos sacerdotes, han perdido la vida tras lanzarse al agua del cantón General Villamil Playas, en Ecuador. Los dos trataban de intentar rescatar a un monaguillo que se estaba ahogando.

El joven ha sobrevivido gracias a la ayuda de los dos sacerdotes. Sin embargo, los dos hombres no tuvieron la misma suerte. Fueron arrastrados por el fuerte oleaje y murieron ahogados. Avilés y Anzoátegui estaban en la zona realizando un retiro espiritual durante la Cuaresma. Uno de los monaguillos quedó atrapado por las olas y no conseguía salir del agua. Los dos sacerdotes se lanzaron a rescatarle y lo consiguieron, pero ellos no pudieron regresar.

Alfonso Avilés, de 60 años, nació en Murcia. Se hizo sacerdote en 1990 tras cursar estudios de filosofía y teología y desde hace nueve años se encontraba en la parroquia de San Alberto Magno. Por su parte, el sacerdote ecuatoriano tenía 43 años de edad y era sacerdote desde 2010. Muchas de las personas que conocían a Avilés, afirman que era un hombre alegre y con mucha capacidad para resolver problemas o diferentes asuntos de la parroquia.

Las reacciones ante la muerte de los sacerdotes

Desde la parroquia de San Alberto Magno, han rendido un emotivo homenaje al sacerdote español, lamentado su pérdida y reconociendo todos sus años de trabajo en la parroquia: “Con más de 30 años de sacerdocio y nueve años de servicio en nuestra parroquia, deja un legado de fe, cercanía y amor por la comunidad”, recoge el medio ‘La Voz del Sur’.

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De la misma manera, el obispo de la ciudad ecuatoriana de Daule, ha mostrado su pésame tras lo sucedido: “Estamos impactados y es difícil dirigir las palabras en estos momentos. Cuando nuestras palabras humanas no bastan, hay que hacer caso a Dios”. Una tragedia que no solo ha conmocionado a todos los que conocían a las víctimas, sino que también han dejado a unos jóvenes en shock.

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Los sacerdotes estaban rodeados de otros jóvenes cuando tuvieron que adentrarse en el agua para rescatar a uno de los monaguillos que estaba siendo arrastrado por el oleaje. Sin embargo, al ver que los sacerdotes tampoco podían salir y que no regresaron con vida, sus acompañantes afirmaron quedar en shock tras ver una escena tan terrible como esa.