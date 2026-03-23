Claudia Barraso 23 MAR 2026 - 17:04h.

Un hombre ha desaparecido en Casas del Río, en Valencia: las autoridades investigan por tierra y aire

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Un hombre ha desaparecido en Casas del Río, una aldea en Requena, Valencia. Nadie sabe nada de su paradero desde este pasado domingo, por lo que se activó un dispositivo de búsqueda desde las siete de la tarde con un amplio dispositivo.

El Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat ha decidido establecer el dispositivo de búsqueda tanto aéreo como terrestre para localizarle lo antes posible. Aunque por el momento no hay más noticias sobre su desaparición, ya que las autoridades no han encontrado nada relacionado con la posible ubicación del hombre.

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En un primer momento, se informó de que había sido una mujer la que había desaparecido. Sin embargo, desde el Consorcio Provincial de Bomberos corrigieron la información notificando que se trabada de un varón la persona que buscaban. A través de un post en redes sociales, las autoridades de la Generalitat y los servicios de emergencia han ido comunicando las últimas actualizaciones de la búsqueda.

Siguen buscando al desaparecido

“El Centro de Coordinación de Emergencias informa sobre el dispositivo de búsqueda de una persona desaparecido en Requena. Se han movilizados tres unidades de bomberos forestales, un helicóptero, el grupo especial de rescate en altura y cuatro brigadas forestales de los bomberos de Valencia que también están colaborando en su búsqueda”.

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Este lunes, todos los efectivos siguen buscando al desaparecido. Por el momento no hay más información sobre el operativo, ni si han encontrado alguna pista sobre lo que le ha podido ocurrir al hombre. Tampoco han trasladado su identidad ni compartido algún cartel con su identidad o su fotografía.

En sus redes sociales, tanto los servicios de emergencia como los bomberos publican las actualizaciones de las últimas horas del operativo de búsqueda. No han confirmado cuándo fue visto por última vez y dónde, tampoco si la familia o seres queridos han declarado algún detalle sobre su desaparición.