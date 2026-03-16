Claudia Barraso 16 MAR 2026 - 20:24h.

Un vecino encuentra con vida a Francisco España, desaparecido con 81 años y durante dos días en Valle de Santa Ana

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Aparece con vida el hombre de 81 años que desapareció el pasado sábado en Valle de Santa Ana. Ha sido un vecino de la localidad quien esta tarde encontró a Francisco España García en aparente buen estado. Su familia denunció su desaparición el sábado, fue visto por última vez sobre la 13:30.

El hombre, que vive en uno de los pisos tutelados, salió a dar un paseo a pesar de tener problemas de movilidad. Por la tarde no se sabía nada de él, por lo que decidieron dar la voz de alerta a las autoridades, quienes establecieron un dispositivo de búsqueda. Más de 100 personas han tratado de encontrarle, entre ellos agentes de la Guardia Civil, miembros de protección Civil y de la Cruz Roja, según informa el medio ‘Hoy’.

“No sabemos cómo es posible, pero te puedo confirmar que es Francisco el hombre que acabamos de encontrar”, confirma al mismo medio el alcalde de Valle de Santa Ana. Los vecinos de la localidad están muy felices al enterarse de la noticia de su aparición y de que está en buen estado. Sin embargo, también han confesado estar sorprendidos, ya que se trata de una persona mayor que llevaba desaparecido durante dos días.

Fue encontrado en una zona muy alejada

Francisco ha sido derivado de inmediato al centro de salud para que analizasen a fondo su estado, aunque aparentemente parecía estar perfectamente. Otros vecinos han confirmado que el hombre, además de tener problemas de movilidad, también tiene dificultades cognitivas, lo que hacía más difícil su supervivencia durante 48 horas.

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Uno de los aspectos más llamativos de este caso es que Francisco ha aparecido en una zona muy lejana a la que en un principio empezaron a buscar. La última vez que se le vio fue a la salida de la localidad, en la carretera, dirección a Salvatierra de los Barrios y ha aparecido en la zona que conecta la localidad con la N-435 en dirección a Valle de Matamoros.