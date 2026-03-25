Alberto Rosa 25 MAR 2026 - 17:38h.

Un vecino grabó con su móvil la agresión a patadas en mitad del pueblo

Detenido en Málaga por agredir, empujar y agarrar por el cuello a su pareja: la empujó contra los buzones

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La Guardia Civil ha detenido a un vecino de Gualchos-Castell de Ferro, en Granada, tras agredir de forma reiterada a su pareja en mitad del pueblo. Los hechos quedaron registrados en un vídeo que grabó un ciudadano en el que se ve al hombre darle patadas a la mujer de forma continuada.

Según informa ‘Granada Hoy’, los hechos sucedieron pasadas las 21:15 horas del pasado martes en la Plaza de España de la localidad granadina, cuando un vecino de la localidad, de nacionalidad española y antecedentes policiales por hechos similares, empezó a golpear con la pierna a la que es actualmente su pareja.

Varios efectivos de la Guardia Civil se desplazaron hasta el lugar y detuvieron al hombre pasadas las 22:00 horas como presunto autor de un delito de agresión y violencia de género. Durante la detención, el hombre se resistió y se encuentra actualmente en dependencias de la Benemérita y pasará a disposición judicial en las próximas horas.

El Ayuntamiento de Gualchos-Castell de Ferro ha condenado la agresión en sus redes sociales. “Desde el Ayuntamiento condenamos con firmeza la agresión sufrida por una mujer en nuestro municipio. Todo nuestro apoyo, cariño y solidaridad para la víctima y su entorno. No podemos mirar hacia otro lado. Como sociedad, debemos actuar, denunciar y proteger”, señala el Consistorio en una publicación.

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Finalmente, hacen un llamamiento a la ciudadanía para que no se mire hacia otro lado ante cualquier indicio de violencia machista y se usen los recursos disponibles para denunciar este tipo de situaciones.