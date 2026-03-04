La mayoría de denuncias fueron atentados a funcionarios públicos (179), seguidos de amenazas (163), lesiones (110), coacciones (16) y malos tratos sin lesión (12)

Pintan palabras amenazantes de muerte dirigidas a personal del centro de salud de Bollullos, Sevilla

La Policía Nacional tramitó el año pasado un total de 513 denuncias por agresiones a personal sanitario, una cifra un 26,35 % mayor que en 2024 y que incluye más de un centenar de ataques en los que se empleó violencia física, en el 39,24 % de los casos.

El jefe de la Unidad Central de Seguridad Privada de la Policía Nacional e interlocutor policial sanitario, Manuel Yanguas Menéndez, ha ofrecido estos datos en una rueda de prensa en la que ha alertado de que este número de denuncias no es más que "la punta del iceberg" del total de agresiones que realmente se producen, en torno a 20.000 al año, según datos del Ministerio de Sanidad.

Las víctimas son mujeres y los agresores, hombres

"Tenemos un problema, tienen un problema: están siendo agredidos y no están denunciando", ha lamentado Yanguas, quien ha enfatizado que "hay dos tipos de sanitarios: al que han agredido y al que van a agredir".

Sin embargo, el comisario general de Seguridad Ciudadana, Francisco López, ha precisado que estos datos de aumento de las denuncias no necesariamente significan un crecimiento de las agresiones y Yanguas lo ha relacionado con una mayor concienciación sobre la importancia de reportar este tipo de conductas.

Del total de denuncias, la mayoría fueron atentados a funcionarios públicos (179), seguidos de amenazas (163), lesiones (110), coacciones (16) y malos tratos sin lesión (12), mientras que la agresión más habitual es la de la intimidación (122), seguida de la violencia física (113) y la violencia psíquica (48).

El jefe de la Unidad Central de Seguridad Privada de la Policía Nacional ha explicado que la mayoría de víctimas son mujeres de entre 36 y 55 años -lo que ha achacado a que se trata de un sector "feminizado"- mientras que el 66 % de los agresores son hombres.

Además, una de cada cuatro agresiones son perpetradas por el acompañante de la persona que acude al centro sanitario a tratarse.

En cuanto al lugar donde se producen, la mayoría son en hospitales (180) y centros de atención primaria (166) y la mayor parte de víctimas son médicos de familia (150) y especialistas (146), lo que no significa que los médicos sean más agredidos, sino que denuncian más.

Sevilla, Málaga y Cádiz encabezan el número de denuncias

Por provincias, Sevilla es la que más denuncias por agresiones a sanitarios acumula (60), seguida de Málaga (44) y Cádiz (37), mientras que Madrid ocupa el cuarto puesto (35) con una población mucho mayor, lo que para Yanguas refleja que "no se está denunciando lo suficiente".

El policía ha detallado que los lunes y los martes son los días de la semana con más agresiones y la franja horaria más habitual es entre las 11 y las 12 de la mañana.

La Policía Nacional ha llevado a cabo en total más de 11.500 actuaciones policiales en 3.500 centros sanitarios y 8.000 en domicilios, que se han saldado con 138 detenidos, frente a los 106 de 2024 y los 104 de 2023.

Yanguas ha subrayado que, mientras los datos del Ministerio de Sanidad muestran un índice de reincidencia del 17 %, en el caso de los hechos denunciados a la Policía "ninguno" vuelve a cometer estos hechos.

Una sociedad con "cierta violencia" en todos los ámbitos

El también interlocutor policial sanitario a nivel nacional ha explicado que las agresiones denunciadas se suelen producir a raíz de ciertos desacuerdos como una baja médica o una dosis de la medicación que el usuario quiere conseguir cuando no le corresponde.

Yanguas también ha advertido del peligro del "doctor Google", en referencia a casos en los que el paciente acude a consulta con un diagnóstico y un tratamiento en la cabeza a raíz de sus búsquedas en internet y se encuentra con una respuesta distinta por parte del profesional de la salud.

"Tenemos también la idea de que 'como esto lo pago yo, tengo derecho a todo', sobre todo en el ámbito público", ha añadido el policía.

Para evitar estos hechos, la Policía Nacional tiene desplegados en toda España 76 interlocutores policiales sanitarios que sirven de "canal bidireccional de comunicación" con el sector sanitario, al que se ofrece actividades preventivas y formación, también a los profesionales que creen que nunca les va a pasar.

"Tenemos incluso sanitarios 'negacionistas', como a ellos nunca les han agredido... no, perdón: está pasando y te va a pasar en cualquier momento", ha sentenciado el policía.