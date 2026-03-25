La Policía Nacional y Fundación SOL han lanzado la campaña 'Somos su Mejor Red' contra el 'Happy Slapping'

En el 61 % de los casos, los agresores pertenecen al entorno cercano de la víctima

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La Policía Nacional ha alertado de un preocupante incremento de las dinámicas de comportamiento violento en menores españoles, como el fenómeno del 'Happy Slapping', "bofetada feliz", que consiste en grabar una agresión física, verbal o incluso sexual y difundirla a través de redes sociales.

Para abordarlo, la Policía Nacional y Fundación SOL han lanzado la campaña 'Somos su Mejor Red', cuyo propósito es la protección de la infancia y la adolescencia en el entorno digital, con el objetivo de sensibilizar sobre los riesgos de la violencia digital y de impedir su normalización.

Dinámica del 'Happy Slapping'

La iniciativa busca visibilizar una forma de violencia cada vez más presente en el entorno escolar y digital, conocida como 'Happy Slapping', que surgió en el Reino Unido en 2005 y describe un fenómeno violento que se ha extendido en España durante los últimos años.

Consiste en grabar una agresión física, verbal o incluso sexual y difundirla en internet a través de redes sociales o aplicaciones de mensajería, generando un perjuicio que trasciende al momento del ataque y se amplifica a través de la difusión y viralización del contenido.

La finalidad suele ser ganar popularidad o 'likes' en internet, aunque para la víctima supone una doble victimización: primero la agresión en sí y después la humillación pública que puede perpetuarse en el tiempo.

Aumenta el comportamiento violento en jóvenes

La Policía advierte de que estudios recientes reflejan un preocupante incremento de las dinámicas de comportamiento violento en menores españoles.

Así, según la Memoria de la Fiscalía General del Estado 2025, en 2024 se registraron 12.563 delitos de lesiones cometidos por menores, lo que supone un incremento del 8 % respecto a 2022. Ese mismo año se iniciaron 120 causas por homicidio o tentativa de homicidio cometidas por menores, un 18,8 % más que en 2023, una evolución que la Fiscalía vincula a dinámicas de grupo y a una escalada en la gravedad de los comportamientos violentos entre jóvenes.

La Fiscalía alerta también del aumento de delitos cometidos o difundidos por vía informática, especialmente a través de redes sociales y aplicaciones de mensajería.

Presencia de la IA en las agresiones

Por otra arte, un informe publicado en 2025 por la Fundación ANAR, señala a WhatsApp (66,4 %), Instagram (50,5 %) y TikTok (49,5 %) como los principales canales en los que se producen o difunden estas situaciones. Este mismo informe pone de manifiesto también la creciente presencia de la inteligencia artificial en este tipo de agresiones: el 14,2 % de los casos de ciberacoso incluye el uso de IA, principalmente para crear imágenes, vídeos o audios falsos de la víctima o para suplantar su identidad.

Según un informe de 'Save the Children', el 'Happy Slapping' es un delito perpetrado no solo por el agresor, sino también por todos aquellos que graban, difunden o interactúan con el contenido violento publicado en redes.

En el 61 % de los casos, los agresores pertenecen al entorno cercano de la víctima, como compañeros o amigos, lo que evidencia la estrecha relación entre el ciberacoso y el bullying.

La importancia de no dar 'likes'

La Policía Nacional y Fundación SOL recomiendan a familias y profesores hablar con los menores sobre la violencia que circula en redes, educar en empatía digital y responsabilidad para que no se acostumbren a verla como algo normal y ayudarles a identificar que detrás de cada vídeo hay una víctima real, con consecuencias emocionales e implicaciones legales.

Advierten de que grabar o compartir una agresión también es participar en ella y piden reforzar el mensaje de que no grabar, no difundir y no dar 'likes' es una forma activa de proteger.

Evitar la exposición continuada a contenidos violentos para prevenir la insensibilización y la normalización de la violencia, reportar ante las plataformas el contenido para que lo den de baja, denunciar estas situaciones y cortar su cadena de difusión y guardar posible evidencia digital antes de reportar el contenido a la plataforma en caso de considerar la denuncia por vía judicial son otras de las recomendaciones.