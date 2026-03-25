Por causas que se desconocen, el niño cayó de manera accidental en una pequeña piscina desmontable que estaba llena de agua

Muere ahogado un niño de corta edad tras caer a una piscina en Villaralbo, Zamora

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El niño que murió ayer ahogado al caer en una piscina de la localidad zamorana de Villaralbo tenía solo tres años y se encontraba en esos momentos con su abuelo en la parcela de la familia.

El cuerpo sin vida del menor fue hallado sobre las 19:00 horas de este martes, 24 de marzo, en el interior de la piscina, donde de manera accidental por causas que se desconocen.

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El niño cayó en una piscina desmontable en la parcela familiar en Villaralbo, Zamora

Al parecer, en el momento en que se produjeron los hechos el niño estaba en la parcela de Villaralbo de la familia, donde también se encontraba su abuelo y donde estaba instalada una piscina desmontable llena de agua, según informa Europa Press.

Tras los hechos, efectivos de la Guardia Civil y de Emergencias se trasladaron inmediatamente al lugar, pero solo pudieron certificar la muerte del niño.

Minuto de silencio en Villaralbo tras la muerte del menor ahogado

Tras lo ocurrido, y ante un suceso que ha causado una gran conmoción y consternación en el pueblo, el Ayuntamiento de Villaralbo ha organizado hoy un minuto de silencio en memoria del niño. A través de una publicación en las redes sociales, el consistorio ha expresado al mismo tiempo sus condolencias por la muerte del niño.

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"El Ayuntamiento de Villaralbo en nombre de todos los vecinos de Villaralbo, expresa su más profundo dolor y condolencias por el fallecimiento del pequeño en el día de hoy, acompañando a la familia, amigos y seres queridos en este momento tan difícil. Ante esta trágica noticia que ha conmocionado a nuestra localidad, el Ayuntamiento convoca a las 12:00 horas de mañana a los vecinos a un minuto de silencio frente a las puertas del Ayuntamiento como muestra de solidaridad ante tan irreparable pérdida", indicaban justo tras conocer ayer los hechos.

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"Nos unimos al dolor de la familia, descanse en paz", concluían en su comunicado, lamentando lo ocurrido.